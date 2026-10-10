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SUV da Honda por R$ 63 mil? Veja modelos que cabem em diferentes bolsos

Honda conquistou espaço no mercado brasileiro de SUVs com modelos que combinam conforto, tecnologia

Leilane Teixeira
Por
Embora tenha iniciado suas operações no país em 1992, a montadora só entrou nesse segmento em 2000, com a chegada do CR-V importado.
Embora tenha iniciado suas operações no país em 1992, a montadora só entrou nesse segmento em 2000, com a chegada do CR-V importado. - Foto: Divulgação

A Honda conquistou espaço no mercado brasileiro de SUVs com modelos que combinam conforto, tecnologia e versatilidade. Embora tenha iniciado suas operações no país em 1992, a montadora só entrou nesse segmento em 2000, com a chegada do CR-V importado.

A expansão ganhou força em 2015, com o lançamento do HR-V, produzido no Brasil. Depois vieram o WR-V, em 2017, e o ZR-V, em 2023, ampliando as opções para diferentes perfis de consumidores.

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Atualmente, é possível encontrar SUVs usados da marca com preços a partir de R$ 63.900. Confira cinco modelos disponíveis no Mercado Livre, com valores consultados em outubro de 2026.

1. Honda CR-V EXL 2.0 flex 4x4 2013 — a partir de R$ 63.900

O CR-V 2013 é uma alternativa para quem procura espaço e conforto sem investir em um SUV mais recente. Com 4,53 metros de comprimento e porta-malas de 589 litros, o modelo oferece motor 2.0 flex de até 155 cv, câmbio automático e tração integral sob demanda.

Entre os equipamentos estão seis airbags, controles de estabilidade e tração, bancos de couro, teto solar, câmera de ré e ar-condicionado digital de duas zonas.

O consumo com gasolina chega a 9,2 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada. Apesar do bom conjunto, o comprador deve considerar os custos de manutenção de um veículo importado com mais de dez anos de uso.

2. Honda WR-V EXL 1.5 flex 2018 — a partir de R$ 72.900

Desenvolvido a partir do Honda Fit, o WR-V se destaca pelo aproveitamento do espaço interno e pela suspensão adequada às condições das ruas brasileiras.

O SUV possui motor 1.5 flex de até 116 cv, transmissão automática CVT e porta-malas de 363 litros. Com gasolina, registra consumo de 11,7 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

A versão EXL oferece seis airbags, bancos de couro, central multimídia, câmera de ré e controle de cruzeiro. Entretanto, o modelo 2018 não possui controles de estabilidade e tração, equipamentos incorporados apenas em 2020.

3. Honda HR-V EX 2016 — a partir de R$ 74.900

Um dos responsáveis por popularizar os SUVs compactos da Honda no Brasil, o HR-V continua sendo uma opção interessante no mercado de usados.

A versão EX 2016 conta com motor 1.8 flex de até 140 cv, câmbio CVT e porta-malas de 437 litros. O consumo com gasolina é de 10,5 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

O pacote inclui controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré e rodas de 17 polegadas.

O principal ponto de atenção está na segurança: a configuração possui apenas dois airbags frontais. Por isso, vale comparar os preços com a versão EX-L, mais equipada.

4. Honda ZR-V Touring 2.0 2025 — a partir de R$ 118.490

Mais recente, o ZR-V utiliza uma plataforma derivada do Civic e aposta em tecnologia e conforto. O SUV tem motor 2.0 a gasolina de 161 cv, transmissão CVT e porta-malas de 389 litros.

O consumo informado pelo Inmetro é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Entre os destaques estão oito airbags, teto solar, bancos com ajustes elétricos e o pacote Honda Sensing, que inclui frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa.

Como existem anúncios com preços significativamente inferiores aos de um veículo novo, é importante verificar a documentação, a procedência e o histórico de manutenção antes de fechar negócio.

5. Honda HR-V Advance 1.5 turbo flex 2023 — a partir de R$ 119.900

O HR-V Advance 2023 é a opção mais potente da seleção. Equipado com motor 1.5 turbo flex de 177 cv e câmbio CVT, acelera de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos, segundo testes da Autoesporte.

Com gasolina, o consumo chega a 11,3 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada. O porta-malas tem capacidade de 354 litros.

A versão oferece seis airbags, pacote Honda Sensing, sensores de estacionamento, painel digital, carregador de celular por indução e ar-condicionado automático de duas zonas.

Com preço próximo ao do ZR-V, a escolha depende das prioridades do motorista. Enquanto o HR-V oferece desempenho superior e motor turbo flex, o ZR-V se destaca pelo espaço, conforto e conjunto de segurança.

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Honda HR-V Mercado Livre SUVs usados

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