SUV da Honda por R$ 63 mil? Veja modelos que cabem em diferentes bolsos

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A Honda conquistou espaço no mercado brasileiro de SUVs com modelos que combinam conforto, tecnologia e versatilidade. Embora tenha iniciado suas operações no país em 1992, a montadora só entrou nesse segmento em 2000, com a chegada do CR-V importado.

A expansão ganhou força em 2015, com o lançamento do HR-V, produzido no Brasil. Depois vieram o WR-V, em 2017, e o ZR-V, em 2023, ampliando as opções para diferentes perfis de consumidores.

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Atualmente, é possível encontrar SUVs usados da marca com preços a partir de R$ 63.900. Confira cinco modelos disponíveis no Mercado Livre, com valores consultados em outubro de 2026.

1. Honda CR-V EXL 2.0 flex 4x4 2013 — a partir de R$ 63.900

O CR-V 2013 é uma alternativa para quem procura espaço e conforto sem investir em um SUV mais recente. Com 4,53 metros de comprimento e porta-malas de 589 litros, o modelo oferece motor 2.0 flex de até 155 cv, câmbio automático e tração integral sob demanda.

Entre os equipamentos estão seis airbags, controles de estabilidade e tração, bancos de couro, teto solar, câmera de ré e ar-condicionado digital de duas zonas.

O consumo com gasolina chega a 9,2 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada. Apesar do bom conjunto, o comprador deve considerar os custos de manutenção de um veículo importado com mais de dez anos de uso.

2. Honda WR-V EXL 1.5 flex 2018 — a partir de R$ 72.900

Desenvolvido a partir do Honda Fit, o WR-V se destaca pelo aproveitamento do espaço interno e pela suspensão adequada às condições das ruas brasileiras.

O SUV possui motor 1.5 flex de até 116 cv, transmissão automática CVT e porta-malas de 363 litros. Com gasolina, registra consumo de 11,7 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

A versão EXL oferece seis airbags, bancos de couro, central multimídia, câmera de ré e controle de cruzeiro. Entretanto, o modelo 2018 não possui controles de estabilidade e tração, equipamentos incorporados apenas em 2020.

3. Honda HR-V EX 2016 — a partir de R$ 74.900

Um dos responsáveis por popularizar os SUVs compactos da Honda no Brasil, o HR-V continua sendo uma opção interessante no mercado de usados.

A versão EX 2016 conta com motor 1.8 flex de até 140 cv, câmbio CVT e porta-malas de 437 litros. O consumo com gasolina é de 10,5 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

O pacote inclui controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré e rodas de 17 polegadas.

O principal ponto de atenção está na segurança: a configuração possui apenas dois airbags frontais. Por isso, vale comparar os preços com a versão EX-L, mais equipada.

4. Honda ZR-V Touring 2.0 2025 — a partir de R$ 118.490

Mais recente, o ZR-V utiliza uma plataforma derivada do Civic e aposta em tecnologia e conforto. O SUV tem motor 2.0 a gasolina de 161 cv, transmissão CVT e porta-malas de 389 litros.

O consumo informado pelo Inmetro é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Entre os destaques estão oito airbags, teto solar, bancos com ajustes elétricos e o pacote Honda Sensing, que inclui frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa.

Como existem anúncios com preços significativamente inferiores aos de um veículo novo, é importante verificar a documentação, a procedência e o histórico de manutenção antes de fechar negócio.

5. Honda HR-V Advance 1.5 turbo flex 2023 — a partir de R$ 119.900

O HR-V Advance 2023 é a opção mais potente da seleção. Equipado com motor 1.5 turbo flex de 177 cv e câmbio CVT, acelera de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos, segundo testes da Autoesporte.

Com gasolina, o consumo chega a 11,3 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada. O porta-malas tem capacidade de 354 litros.

A versão oferece seis airbags, pacote Honda Sensing, sensores de estacionamento, painel digital, carregador de celular por indução e ar-condicionado automático de duas zonas.

Com preço próximo ao do ZR-V, a escolha depende das prioridades do motorista. Enquanto o HR-V oferece desempenho superior e motor turbo flex, o ZR-V se destaca pelo espaço, conforto e conjunto de segurança.