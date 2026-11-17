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De acordo com o balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Volkswagen ocupou as duas primeiras posições do ranking mensal da categoria, com o T-Cross em primeiro lugar e o Tera na segunda colocação.

Ranking dos SUVs mais vendidos em outubro de 2026

A lista dos cinco modelos com maior volume de emplacamentos no décimo mês do ano apresenta a seguinte distribuição:

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1º lugar – Volkswagen T-Cross: 7.567 unidades emplacadas.

Volkswagen T-Cross - Foto: Divulgação Volkswagen

2º lugar – Volkswagen Tera: 7.489 unidades emplacadas.

Volkswagen Tera - Foto: Divulgação Volkswagen

3º lugar – Toyota Yaris Cross: 6.243 unidades emplacadas.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação Toyota

4º lugar – GWM Haval H6: 5.997 unidades emplacadas.

GWM Haval H6 - Foto: Divulgação GWM

5º lugar – Hyundai Creta: 5.777 unidades emplacadas.

Hyundai Creta - Foto: Divulgação Hyundai

Diferença entre os modelos da Volkswagen

O Volkswagen T-Cross superou o Volkswagen Tera por uma margem de 78 unidades comercializadas em outubro. O resultado coloca os dois modelos da montadora alemã no topo das vendas do segmento no período.

Desempenho do Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação Toyota

O Toyota Yaris Cross ocupou a terceira posição do ranking mensal ao atingir 6.243 unidades licenciadas. O volume representa o maior número de vendas mensais do veículo desde o início de sua comercialização no mercado brasileiro.

Disputa no acumulado de janeiro a outubro de 2026

Nos dez primeiros meses de 2026, a soma dos emplacamentos mantém os dois veículos da Volkswagen na liderança do acumulado anual da categoria:

Volkswagen T-Cross : 78.835 unidades acumuladas no ano.

: 78.835 unidades acumuladas no ano. Volkswagen Tera : 78.134 unidades acumuladas no ano.

A diferença entre os dois modelos no acumulado de janeiro a outubro é de 701 veículos, definindo o cenário de disputa para os últimos dois meses de 2026.

Variação do segmento no mercado brasileiro

O volume total de emplacamentos de SUVs no Brasil apresentou queda de 3,7% em outubro de 2026 na comparação com o mês de setembro.

Segundo os dados consolidados da Fenabrave, o recuo no período teve impacto na participação das montadoras de origem chinesa dentro da categoria.