Top 7 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2026

JAC E-JS1 - Foto: Divulgação JAC

O ano de 2026 começa e, para muitos brasileiros, o desejo de trocar ou adquirir o primeiro carro. Em alta no ano passado, o setor de veículos elétricos tem atraido milhares de consumidores.

Pensando nisso, o Portal A TARDE listou os sete modelos que lideram o ranking da acessibilidade, oferecendo opções que vão desde o estritamente urbano até o compacto superior.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Renault Kwid E-Tech (R$ 99.990)

Renault Kwid E-Tech | Foto: Divulgação Renault

O Renault Kwid E-Tech sustenta sua posição como o único carro elétrico 0 km a quebrar a barreira dos R$ 100 mil.

Voltado para o uso exclusivamente urbano, o modelo 2026 recebeu atualizações importantes, como sistemas de assistência à condução (ADAS) e melhorias no acabamento interno e na central multimídia.

Sua bateria de 26,7 kWh proporciona uma autonomia oficial de 185 km (Inmetro), ideal para o deslocamento diário nas grandes cidades.

2. BYD Dolphin Mini (R$ 119.990)

BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação BYD

Consolidado como um dos modelos mais vendidos, o BYD Dolphin Mini ocupa o segundo lugar com um pacote que oferece maior equilíbrio.

Com um porte superior ao do Kwid, ele entrega 280 km de autonomia (bateria de 38,8 kWh) e 75 cv de potência.

Seu preço agressivo e maior versatilidade o estabelecem como a porta de entrada preferida para muitos consumidores que migram de carros compactos a combustão.

3. Geely EX2 (R$ 119.990)

Geely EX2 | Foto: Divulgação Geely

Chegando com força, o Geely EX2 se destaca por oferecer o mesmo preço do Dolphin Mini, mas com especificações superiores em alguns aspectos.

Com 116 cv de potência e uma autonomia oficial de 289 km, ele se posiciona acima dos citycars de entrada, oferecendo mais espaço interno e desempenho que o colocam como um forte concorrente não apenas entre os elétricos, mas também contra compactos a combustão.

4. JAC E-JS1 (R$ 119.900)

JAC E-JS1 | Foto: Divulgação JAC

O JAC E-JS1 se mantém na lista graças ao seu preço competitivo. Apesar de ser tecnicamente superado por alguns rivais mais recentes, ele continua sendo uma alternativa para quem busca um elétrico simples e de baixo custo.

Sua bateria de 30,2 kWh proporciona uma autonomia de 161 km (Inmetro), focada no uso em perímetro urbano.

5. Caoa Chery iCar (R$ 119.990)

Caoa Chery iCar | Foto: Divulgação CAOA

Com um visual distintivo de citycar, o Caoa Chery iCar é adequado para o uso citadino, com 197 km de autonomia. Contudo, ele enfrenta dificuldades em um mercado cada vez mais competitivo, onde rivais de mesmo preço oferecem mais espaço e equipamentos.

Seu foco é o motorista que busca um veículo compacto e fácil de estacionar.

6. BYD Dolphin GS (R$ 149.990)

BYD Dolphin GS | Foto: Divulgação BYD

O BYD Dolphin GS representa o início do segmento compacto superior, oferecendo uma opção mais completa e versátil. Com 291 km de autonomia (44,9 kWh) e 95 cv, ele se distancia dos modelos de entrada, sendo uma escolha ideal para quem precisa de um carro elétrico capaz de lidar com uso misto — urbano e viagens curtas — sem entrar na faixa de preço dos SUVs.

7. GWM Ora 03 Skin BEV48 (R$ 154.000)

GWM Ora 03 Skin | Foto: Divulgação GWM Brasil

Fechando o top 7, o GWM Ora 03 Skin BEV48 se destaca pelo design premium e alto desempenho. Com 171 cv de potência, ele é o mais potente desta lista.

Sua autonomia oficial é de 232 km. O Ora 03 atrai o consumidor que valoriza a performance e um acabamento superior em um hatch elétrico, mantendo-se competitivo através de um reposicionamento estratégico de preço.