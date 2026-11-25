Você pode sair da fazenda, pegar a rodovia e chegar à cidade sem trocar de veículo. Essa é a proposta da Mitsubishi Triton Estradeiro para quem deseja uma picape versátil para uso urbano ou rural.

Vendida sob encomenda por R$ 282.990, a série especial produzida em Catalão (GO) combina a base da HPE-S com acessórios para a rotina rural e preparação para instalar uma antena Starlink Mini no teto.

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Em propriedades e trajetos com cobertura limitada de celular, a possibilidade de conexão via satélite é o principal diferencial. A picape recebe suporte magnético, conversor de tensão de 12 para 30 volts, botão de acionamento e proteções elétricas específicas. O pacote prepara o veículo para receber a antena, sem que isso signifique conexão já contratada.

Na lama ou na areia

Para transitar entre estradas de terra e asfalto, a Estradeiro mantém o motor 2.4 biturbodiesel de 205 cv e 47,9 kgfm, associado ao câmbio automático de seis marchas.

A tração Super Select 4WD-II oferece quatro configurações, incluindo reduzida para trechos difíceis e o modo 4H, utilizável também no asfalto. Sete modos de condução permitem ajustar o funcionamento a superfícies como areia, lama, cascalho e rochas.

Os pneus Goodyear Duratrac RT, montados em rodas de 18 polegadas, reforçam a proposta fora de estrada. No trabalho, os estribos largos e antiderrapantes ajudam a entrar e sair da cabine, enquanto o revestimento da caçamba protege a superfície no transporte de materiais.

A tampa tem assistência de abertura e fechamento, e as extremidades do para-choque traseiro servem de apoio para acessar o compartimento.

Na volta à cidade ou em uma viagem com a família, entram em cena os bancos de couro, o ar-condicionado de duas zonas e a ventilação no teto para os passageiros traseiros. A intensidade do fluxo de ar atrás pode ser ajustada em quatro níveis. Já os tapetes de borracha em formato de bandeja facilitam retirar a sujeira trazida do campo.

Conectividade

A multimídia de oito polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo usar navegação e entretenimento pelo celular. Há carregador por indução, entradas USB-A e USB-C e tomadas de 12 volts.

Os comandos físicos preservam o acesso a funções sem depender apenas da tela, uma solução prática nos pisos irregulares.

A série nasceu da parceria de mais de 25 anos com a Estância Bahia, empresa de serviços pecuários fundada em Água Boa, no Mato Grosso. A primeira unidade já participou de uma viagem do grupo pelo Paraguai.

“Fico muito honrado em receber uma homenagem como essa”, afirma o fundador Mauricio Tonhá.

Concorrência

Na disputa com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, a Estradeiro aposta em uma configuração dirigida a quem concilia trabalho rural e uso pessoal.

Não estreia uma nova motorização: acrescenta à HPE-S pneus, personalização e infraestrutura para conectividade, mantendo equipamentos de conforto para o restante da jornada.

Ficha técnica