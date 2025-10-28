Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Uber volta atrás e mantém carro SUV na categoria Black

Após pressão de motoristas, empresa decide rever lista e garante permanência do SUV ao lado do Volkswagen Virtus

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/10/2025 - 14:04 h | Atualizada em 28/10/2025 - 15:22
Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas
Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas -

A Uber anunciou em comunicado oficial, nesta segunda, 27, que manterá o Citroën Basalt na categoria Black até dezembro de 2026, após pressão de motoristas que haviam comprado o SUV recentemente.

Leia Também:

Fim da Uber Moto? Modalidade corre risco de proibição total no Brasil
Golpe no INSS: entenda como Uber, Caixa e Serasa foram usadas
Uber oferece bônus de R$ 500 a entregadores que baterem metas

De acordo com informações da empresa, a decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Citroën Basalt, que seria vetado a partir de 2026, agora poderá circular no Uber Black até o final do próximo ano.

Atualmente, o Basalt parte de R$ 94.990 na versão Feel, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, em promoção de venda direta à pessoa física.

Versão Dark Edition, equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT
Versão Dark Edition, equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT | Foto: Divulgação Citroën

No entanto, o valor pode chegar a R$ 114.990 na versão Dark Edition, equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT.

No aúncio, a Uber garante que a mudança demonstra que a empresa busca equilibrar as exigências de qualidade da categoria Black com a realidade do mercado automotivo brasileiro.

A decisão, segundo a empresa, é um alívio para os motoristas que haviam investido no Basalt para atender aos requisitos do Uber Black.

Por fim, a Uber afirma que busca manter um equilíbrio entre a qualidade do serviço e a viabilidade econômica para os motoristas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Citroën Uber uber black

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x