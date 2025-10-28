Uber volta atrás e mantém carro SUV na categoria Black

Decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas - Foto: Divulgação Citroën

A Uber anunciou em comunicado oficial, nesta segunda, 27, que manterá o Citroën Basalt na categoria Black até dezembro de 2026, após pressão de motoristas que haviam comprado o SUV recentemente.

De acordo com informações da empresa, a decisão foi tomada para evitar impactos negativos na renda e no planejamento financeiro dos motoristas.

O Citroën Basalt, que seria vetado a partir de 2026, agora poderá circular no Uber Black até o final do próximo ano.

Atualmente, o Basalt parte de R$ 94.990 na versão Feel, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, em promoção de venda direta à pessoa física.

Versão Dark Edition, equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT | Foto: Divulgação Citroën

No entanto, o valor pode chegar a R$ 114.990 na versão Dark Edition, equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT.

No aúncio, a Uber garante que a mudança demonstra que a empresa busca equilibrar as exigências de qualidade da categoria Black com a realidade do mercado automotivo brasileiro.

A decisão, segundo a empresa, é um alívio para os motoristas que haviam investido no Basalt para atender aos requisitos do Uber Black.

Por fim, a Uber afirma que busca manter um equilíbrio entre a qualidade do serviço e a viabilidade econômica para os motoristas.