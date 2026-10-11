Veja cinco truques para economizar gasolina enquanto dirige

O preço da gasolina atualmente é um dos maiores empecilhos para donos de carros. Em Salvador, por exemplo, o preço médio por litro é de R$ 6,69, conforme aponta a ANP (Associação Nacional do Petróleo), podendo alcançar picos de R$ 7,49, a depender do local e da bandeira.

Com isso, muitas pessoas pensam que, para economizar gasolina, é necessário trocar de carro ou andar bem devagar.

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Porém, o que muitas pessoas não sabem é que grande parte da economia está na forma em que você pisa no pedal e como dirige.

Por isso, no episódio deste domingo, 11, do quadro “Mecânico Legal”, vamos explicar como economizar gasolina enquanto dirige, sem precisar trocar de carro ou dirigir “como uma tartaruga”.

Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA | Ag. A TARDE

Atenção com o acelerador, ele pode ser o vilão

Para iniciar nosso guia, pense que o acelerador do seu carro é como uma torneira de combustível: quanto mais você afunda o pé, mais gasolina é despejada.

Ou seja, a primeira coisa a se fazer para economizar gasolina enquanto dirige é se conscientizar e maneirar na forma em que pisa no acelerador.

Seja suave na aceleração: quando for começar a andar com o carro, não é necessário sair arrancando como nos filmes de “Velozes e Furiosos”. Ou seja, suba a velocidade de forma progressiva, sem trancos no carro. Mantenha uma velocidade constante: acelerar e desacelerar o carro toda hora consome muito combustível. Quando a pista estiver livre, mantenha o pé firme, segurando uma rotação do motor baixa . Atente-se e preveja o trânsito: reparou que o sinal distante fechou, ou que o trânsito à frente parou? Tire o pé do acelerador e deixe que o carro siga no embalo. Não adianta acelerar muito e depois frear em cima da hora; isso gasta gasolina e ainda consome a pastilha de freio.

Pessoa dirigindo - Foto: Reprodução | Magnific

Troque as marchas no tempo certo

Nos veículos manuais, dirigir com o carro “gritando”, quando o giro do motor está muito alto, ou com o veículo “engasgando”, situação em que o giro está muito baixo e a marcha está alta, acaba com a média de consumo.

O segredo para se nortear e saber o tempo certo para trocar de marcha é prestar atenção e realizar a troca quando o motor atinge em média 2.000 e 2.500 RPM (rotações por minuto).

Esse parâmetro pode ser observado no conta-giros (tacômetro); ele fica localizado no painel do veículo ao lado do velocímetro. Nele, o motorista vê uma sequência, geralmente de 0 a 8, que representa a quantidade de rotações do motor.

Para saber em quantas rotações seu motor está no momento, basta multiplicar por 1000.

Conta-giros no painel do carro - Foto: Reprodução | Magnific

Somado a isso, outro ponto que pode ajudar a economizar gasolina enquanto dirige é não “esticar” demais as marchas. Trocar da primeira para a segunda somente quando a rotação estiver alta já, gasta uma grande quantidade de combustível.

A primeira marcha do carro serve somente para retirar o veículo da inércia; logo após isso, já pode passar para a segunda.

Pessoa trocando a marcha do carro - Foto: Reprodução | Magnific

As descidas também podem ser vilãs na economia de combustível, visto que, antigamente, era comum motoristas dizerem que descer no ponto morto, a famigerada “banguela”, economiza gasolina.

Porém, nos carros modernos, que fazem uso da injeção eletrônica, caso você desça somente pela inércia, sem pisar no acelerador, o sistema corta 100% da distribuição de combustível. Caso posto em ponto morto, o motor vai precisar queimar ainda mais gasolina para não apagar.

Ar-condicionado ou janelas abertas, qual é pior?

Em Salvador e na Região Metropolitana, o clima nunca está para brincadeira; com altas temperaturas, é normal motoristas dirigirem sempre com o ar-condicionado ligado. Porém, são nesses momentos que uma regra de ouro deve ser seguida:

Foto: Ag.A TARDE | Imagem gerada por Inteligência Artificial

Pneus calibrados podem ser aliados do seu tanque

Outro ponto que faz diferença na hora da economia de gasolina é a manutenção regular da calibração dos pneus, visto que andar de pneu murcho exige muito mais para o carro andar.

Para isso, é recomendado calibrar os pneus a cada 15 dias, em média, sempre com eles frios, tendo andado no máximo 3 quilômetros para o posto de calibragem.

Assim, mantendo o pneu sempre na calibragem correta, que é a indicada no manual do carro, o atrito com o asfalto fica no ponto ideal, podendo gerar uma economia bem maior, além de fazer o pneu durar bem mais.

Pneu calibrado economiza gasolina - Foto: Reprodução

Porta-malas cheio pode ser sinônimo de tanque vazio

Antes de sair pelo carro na próxima vez, cheque o porta-malas, visto que, em caso de carga extra desnecessária, o carro pode precisar de mais força do motor e, consequentemente, gastar mais combustível.