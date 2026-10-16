SPACEX
Vídeo: Tesla testa carro voador 'Roadster'
Protótipo com tecnologia da SpaceX realiza salto autônomo; produção é prevista para 2028
A Tesla realizou a primeira demonstração pública do novo protótipo do Roadster em um centro de testes da SpaceX, no Texas.
Durante a exibição, transmitida na rede social X, o automóvel utilizou propulsores de gás frio para se elevar do solo, realizar manobras no ar e pousar sobre as rodas.
Mecânica e engenharia de propulsão
O veículo combina tração elétrica em vias terrestres com um sistema aeroespacial de ar comprimido projetado pela SpaceX para saltos e sustentações temporárias.
- Reservatórios de alta pressão: Dois tanques com capacidade combinada de 600 litros armazenam cerca de 250 kg de ar comprimido.
- Bocais de propulsão: Dez injetores distribuídos pela carroceria direcionam os jatos de gás para controlar empuxo, estabilização e inclinação.
- Sistema de sucção por ventoinhas: Um mecanismo na parte inferior do chassis gera efeito solo para aumentar a aderência ao solo em manobras de alta velocidade.
- Aceleração terrestre: A empresa reportou aceleração de 0 a 96 km/h (0-60 mph) em 0,81 segundo em pista.
Regulamentação e prazo de produção
Local e data do evento: Demonstração executada na pista de testes em McGregor, Texas, em outubro de 2026.
- Previsão de produção: Meta estipulada para o início da fabricação em série no ano de 2028.
- Aprovação regulatória: Ausência de homologação formal emitida pela FAA e por agências de trânsito terrestre.
- Modo de teste: Veículo operado de maneira autônoma sem ocupantes a bordo durante a exibição pública.
- Homologação comercial: Liberação de vendas sujeita à autorização prévia de órgãos de aviação civil e segurança viária.