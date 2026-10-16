Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

SPACEX

Vídeo: Tesla testa carro voador 'Roadster'

Protótipo com tecnologia da SpaceX realiza salto autônomo; produção é prevista para 2028

Jair Mendonça Jr
Por
Protótipo do Roadster
Protótipo do Roadster - Foto: Divulgação Tesla

A Tesla realizou a primeira demonstração pública do novo protótipo do Roadster em um centro de testes da SpaceX, no Texas.

Durante a exibição, transmitida na rede social X, o automóvel utilizou propulsores de gás frio para se elevar do solo, realizar manobras no ar e pousar sobre as rodas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Mecânica e engenharia de propulsão

Protótipo do Roadster
Protótipo do Roadster - Foto: Divulgação Tesla

O veículo combina tração elétrica em vias terrestres com um sistema aeroespacial de ar comprimido projetado pela SpaceX para saltos e sustentações temporárias.

  • Reservatórios de alta pressão: Dois tanques com capacidade combinada de 600 litros armazenam cerca de 250 kg de ar comprimido.
  • Bocais de propulsão: Dez injetores distribuídos pela carroceria direcionam os jatos de gás para controlar empuxo, estabilização e inclinação.
  • Sistema de sucção por ventoinhas: Um mecanismo na parte inferior do chassis gera efeito solo para aumentar a aderência ao solo em manobras de alta velocidade.
  • Aceleração terrestre: A empresa reportou aceleração de 0 a 96 km/h (0-60 mph) em 0,81 segundo em pista.

Regulamentação e prazo de produção

Local e data do evento: Demonstração executada na pista de testes em McGregor, Texas, em outubro de 2026.

  • Previsão de produção: Meta estipulada para o início da fabricação em série no ano de 2028.
  • Aprovação regulatória: Ausência de homologação formal emitida pela FAA e por agências de trânsito terrestre.
  • Modo de teste: Veículo operado de maneira autônoma sem ocupantes a bordo durante a exibição pública.
  • Homologação comercial: Liberação de vendas sujeita à autorização prévia de órgãos de aviação civil e segurança viária.

Assista ao vídeo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

SpaceX Tesla

Relacionadas

Mais lidas