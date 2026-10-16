Vídeo: Tesla testa carro voador 'Roadster'

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A Tesla realizou a primeira demonstração pública do novo protótipo do Roadster em um centro de testes da SpaceX, no Texas.

Durante a exibição, transmitida na rede social X, o automóvel utilizou propulsores de gás frio para se elevar do solo, realizar manobras no ar e pousar sobre as rodas.

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Mecânica e engenharia de propulsão

Protótipo do Roadster - Foto: Divulgação Tesla

O veículo combina tração elétrica em vias terrestres com um sistema aeroespacial de ar comprimido projetado pela SpaceX para saltos e sustentações temporárias.

Reservatórios de alta pressão : Dois tanques com capacidade combinada de 600 litros armazenam cerca de 250 kg de ar comprimido.

: Dois tanques com capacidade combinada de 600 litros armazenam cerca de 250 kg de ar comprimido. Bocais de propulsão : Dez injetores distribuídos pela carroceria direcionam os jatos de gás para controlar empuxo, estabilização e inclinação.

: Dez injetores distribuídos pela carroceria direcionam os jatos de gás para controlar empuxo, estabilização e inclinação. Sistema de sucção por ventoinhas : Um mecanismo na parte inferior do chassis gera efeito solo para aumentar a aderência ao solo em manobras de alta velocidade.

: Um mecanismo na parte inferior do chassis gera efeito solo para aumentar a aderência ao solo em manobras de alta velocidade. Aceleração terrestre : A empresa reportou aceleração de 0 a 96 km/h (0-60 mph) em 0,81 segundo em pista.

Regulamentação e prazo de produção

Local e data do evento: Demonstração executada na pista de testes em McGregor, Texas, em outubro de 2026.

Previsão de produção: Meta estipulada para o início da fabricação em série no ano de 2028.

Meta estipulada para o início da fabricação em série no ano de 2028. Aprovação regulatória : Ausência de homologação formal emitida pela FAA e por agências de trânsito terrestre.

: Ausência de homologação formal emitida pela FAA e por agências de trânsito terrestre. Modo de teste : Veículo operado de maneira autônoma sem ocupantes a bordo durante a exibição pública.

: Veículo operado de maneira autônoma sem ocupantes a bordo durante a exibição pública. Homologação comercial : Liberação de vendas sujeita à autorização prévia de órgãos de aviação civil e segurança viária.

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