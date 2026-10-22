Volkswagen Polo chega à linha 2027 com novas tecnologias; veja preço

Siga o A TARDE no Google

O Volkswagen Polo, carro mais vendido do Brasil, com 85.998 unidades emplacadas no acumulado do ano recebeu mudanças e finalmente chegou para sua linha 2027 com grandes novidades.

Uma das principais mudanças no Volkswagen Polo é a presença de sensor de estacionamento traseiro, agora instalado de fábrica em todas as unidades, que é um grande aliado do motorista na baliza, como um item de série, além de um pacote de opcionais mais robustos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Polo Highline 170 TSI - Foto: Divulgação Volkswagen

Qual o preço do Volkswagen Polo 2027?

A linha 2027 do Volkswagen Polo chega com quatro versões, todas ficando mais caras que as versões 2026. Veja o preço de cada uma:

Polo Robust

Preço de 2026: R$ 96.690;

Preço de 2027: R$ 97.990.

Vale ressaltar que essa versão não é de livre acesso, sendo vendida somente na versão de vendas diretas, ou seja, não fica disponível para o público em geral.

Sendo uma versão voltada para empresas e para o agronegócio.

Polo Track

Preço de 2026: R$ 96.690;

Preço de 2027: R$ 97.990.

Polo Track exclusivo para etanol - Foto: Reprodução internet

Polo Sense

Preço de 2026: R$ 112.990;

Preço de 2027: R$ 114.990.

Polo Highline

Preço de 2026: R$ 138.690;

Preço de 2027: R$ 138.990.

Polo Highline 170 TSI - Foto: Divulgação Volkswagen

Quais as principais mudanças do Polo Track?

O modelo de entrada do Polo recebeu diversas mudanças, sendo a principal delas a instalação do sensor de estacionamento traseiro como um item de série.

Porém, os itens adicionais podem acabar pesando um pouco no bolso do comprador, visto que, caso ele opte pelo pacote VW Play + Alarme, um valor de R$ 2.660 entra no preço do carro.

Logo, com os adicionais, o carro ultrapassa a marca de R$ 100 mil, chegando a custar R$ 100.650.

Volkswagen Polo - Foto: Divulgação | Volkswagen

Quais itens estão inclusos no pacote?

Agora, o Polo 2027 tem como opcionais os seguintes itens:

Vidros elétricos nas quatro portas, todos com função um toque;

Retrovisores com regulagem elétrica;

Central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas;

Android Auto e Apple CarPlay sem fio;

Alarme acionado pela chave.

Motores e autonomia do Volkswagen Polo 2027

Atualmente, o Volkswagen Polo 2027 possui duas opções de motor, ambas 1.0 de três cilindros e flex.

Motor do Polo Robust e Track - 1.0 MPI

O conjunto aspirado, sem turbo, entrega 84 cv e 10,3 kgfm no etanol e 77 cv e 9,6 kgfm na gasolina, sempre acoplado a um câmbio manual de cinco marchas.

De acordo com a Volkswagen, o hatch vai de 0 a 100 km/h em 13,8 segundos com gasolina.

Já sua autonomia fica com os seguintes valores:

Etanol : 9,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada;

: 9,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada; Gasolina : 13,7 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada.

Volkswagen Polo Robust - Foto: Divulgação | Volkswagen

Motor do Polo Sense e Highline - 1.0 170 TSI

Nessa versão, o conjunto já vem equipado com um turbo, que oferece um “gás” a mais, principalmente em momentos de ultrapassagem. Sua potência chega a 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina, e o torque é de 16,8 kgfm, sempre ligado a um câmbio de seis marchas.

Conforme a montadora, o hatch chega aos 100 km/h em 10,5 segundos e tem velocidade máxima de 192 km/h.

Sua autonomia fica com os seguintes valores: