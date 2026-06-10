Bahia Farm Show debate energia e expansão do agro no Oeste

As inovações e tecnologias no agro para ampliar os investimentos no agro voltaram a virar pautas relevantes no 3° dia de Bahia Farm Show (BFS), realizado em Luís Eduardo Magalhães (LEM).

Dessa vez, os frutos desses investimentos foram exaltados mais uma vez pelo prefeito de LEM, Junior Marabá (PP), que projeta maior verticalização e aumento populacional da cidade.

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“Nós temos uma cidade com uma urbanização diferente, onde nossa cidade é plana, que já se está alcançando uma porcentagem de saneamento básico, que coloca a cidade como uma das mais sanadas da Bahia, com boa amplitude de avenidas, com mobilidade urbana a qual você se desloca para qualquer bairro por ciclovia e faixa de pedestre. Isso traz investimentos na área de indústria, mas também na construção civil”, disse o gestor nesta quarta-feira, 10.

Para ele, a realização da BFS, é a maior captadora dessas perspectivas de crescimento urbano, econômico e populacional de LEM.

“LEM se potencializa com o setor do agronegócio e a partir do momento que temos a realização desse evento, nós temos os olhos voltados ao nosso município”, continuou o prefeito.

Agro e novas demandas energéticas

E não é tão difícil de se vislumbrar isso. A alta demanda por produtividade no campo criou uma pressão no mercado em busca de maior eficiência, como a energética. A maior oferta por energia também foi amplamente discutida na feira, com os anúncios de investimento da Neoenergia Coelba.

“Anunciamos um grande ciclo de investimentos, cerca de R$ 25 bilhões investidos em toda a Bahia, e aqui no Extremo Oeste, cerca de R$ 3,2 bilhões, que juntas trazem a oportunidade de 25 novas subestações, com 10 com previsão de serem entregues até 2030, como a de Luís Eduardo Magalhães, que traz a oportunidade de negócios para o agronegócio e do comércio”, disse Fabiana Lopes, diretora-presidente da Neoenergia Coelba.

Segundo dados da Neoenergia, as novas subestações terão um papel fundamental para o atendimento às demandas do agronegócio. Para isso, os investimentos contarão com média e alta tensão.

“Nós estamos fazendo um trabalho com as associações, como a Aiba, a Abapa e as demais do segmento do agro do extremo oeste para que possamos ampliar o mapeamento da demanda futura, o que se tem de perspectiva de crescimento para que a Neoenergia possa acompanhar”, finalizou Lopes.

Novidades para o produtor

Nesta semana, a Comercializadora do Grupo Neoenergia lança uma campanha estratégica voltada para a cadeia produtiva do algodão do Oeste baiano, através de atração ao mercado livre de energia.

O objetivo é aproximar o produtor rural da indústria de beneficiamento por meio de contratação que permite a escolha do fornecedor e a livre negociação de prazos e preço.

De acordo com o gerente comercial da Neoenergia, Leonardo Souza, a modalidade permitirá maior previsibilidade de custos e blinda o produtor dos impactos das bandeiras tarifárias de energia.

"Os clientes de alta tensão agora contam com uma verdadeira portabilidade energética. Por meio de contratos de longo prazo, oferecemos a eles a oportunidade de adquirir energia de fontes renováveis com total previsibilidade financeira, permitindo que planejem e conheçam o valor de suas faturas com anos de antecedência", destacou ele.

Aproximação do agro com a sociedade

O crescimento do setor no oeste baiano também está sendo acompanhado pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB).

Com o intuito de aproximar o agronegócio, com as principais notícias do setor, a entidade lançou nesta quarta, o E-Agro, sistema agropecuário da Bahia, com o objetivo de fazer pesquisa, tecnologia e produzir dados e informação.

"Somos o setor responsável por 30% dos empregos, 25% do PIB. Um setor importante para a sociedade e nós não podemos ficar longe de vocês. O E-Agro é um banco de notícias com agilidade e confiabilidade sobre safra, produção de novos produtos e disseminação de novas pesquisas", finalizou Humberto Miranda, presidente da federação.

Bahia Farm Show

Uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a Bahia Farm Show chega à sua 20ª edição em 2026.

O evento segue até o sábado, 13, e reúne os principais agentes do setor, entre produtores e investidores do agronegócio.