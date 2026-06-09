Bahia Farm Show apresenta soluções para geração de energia com biogás e biometano

A corrida competitiva pela transição energética acelera ainda mais a demanda por fontes energéticas sustentáveis, principalmente no agronegócio, cujo setor é cobrado cada vez mais por produtividade.



No segundo dia da 20ª edição da Bahia Farm Show, a demanda por fontes energéticas com o uso de alternativas sustentáveis como o biogás e biometano tornou-se uma das principais pautas para o setor.



Para o presidente-diretor do Bahiagás, Luiz Gavazza, o setor está em um momento de gargalos na produção agro-silvo-pastoril, e que deve aproveitar as oportunidades produzidas no Nordeste.

“O gás natural é um dos menos poluentes dos fósseis, e com o biometano, que é o gás natural renovável, existe um grande potencial para a produção no agronegócio”, explica ele.

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Um dos grandes cases de sucesso está ligado à Fazenda Capitar, um dos maiores empreendimentos do Matopiba em confinamento de animais para engorda e para o abate. Para a produção do gás, é usado resíduos agrossíduos pastoris.

Produção insuficiente

Além disso, Gavazza aponta para a necessidade de produção de energia, que ainda é insuficiente para a demanda: "Conforme os dados que obtivemos da Aiba, da Abapa, da Assocafé e das associações corporativas aqui da região, aqui é uma região que produz 0,6 giga de energia e é um volume grande de energia, mas ainda é insuficiente para a sua demanda".



"Nos próximos anos, até 2030, teremos produção de 1,3 giga de energia, mas ainda teremos 1,5 giga de carência. No Oeste baiana estamos procurando aglutinar as necessidades do Nordeste e como nós podemos enfrentá-las ao lado de usar insumos que são recursos inservíveis da agricultura, da pecuária, também da produção de lixos urbanos, que incomodam todas as cidades e até mesmo o esgotamento sanitário”, concluiu ele.

O Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBIOGÁS), que se debruça no estudo e produção de biogás como recurso energético limpo e competitivo, aposta em um novo momento com o uso de resíduos e dejetos de animais para a produção de energia.



"Já temos 1.700 plantas em operação e nos últimos 10 anos o setor tem crescido, principalmente do agropecuário, usada para a produção de energia".



De acordo com a empresa, a produção de biogás pode chegar a até 120 milhões metros cúbicos por dia, maior que a demanda por energia.



O recurso surge como ativo financeiro, além de gerar novas receitas, autossuficiência e venda de excedente e alternativa de biofertilizantes orgânicos de alta performance.