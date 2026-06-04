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BAHIA FARM SHOW

Túlio Viana participa de visita técnica na Bahia Farm Show ao lado de Moisés Schimdt

Será a 20ª edição da feira em Luís Eduardo Magalhães

Redação
Por Redação
Visita técnica aconteceu nesta quarta, 3
Visita técnica aconteceu nesta quarta, 3 - Foto: Divulgação

O vice-prefeito de Barreiras, Túlio Viana (PL), participou, nesta quarta-feira, 3, - à convite do presidente da AIBA, Moisés Schmidt, da visita técnica realizada no complexo aonde acontecerá a 20ª Edição da Bahia Farm Show.

Durante a visita, Túlio ressaltou a importância do evento para a Bahia e, em especial, para o Oeste do estado. “A Bahia Farm Show já é um patrimônio da nossa região. Ela representa toda força do agronegócio do nosso Estado, que cresce a cada dia”, disse o vice-prefeito de Barreiras.

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Bahia Farm Show

A maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste, que acontecerá entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, celebra seu 20º aniversário ocupando uma área histórica de 380.000 m² e reunindo mais de 500 expositores.

“De forma muito significativa, a organização da Bahia Farm Show escolheu para esse ano o tema ‘Somos um só’ reforçando a integração entre tecnologia, sustentabilidade e o desenvolvimento coletivo, unindo grandes, médios e pequenos produtores em um único propósito”, concluiu Túlio Viana.

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