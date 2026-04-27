VITRINE TECNOLÓGICA
Bahia Farm Show: o que esperar da edição histórica de 20 anos no oeste baiano
Edição foi apresentada em Salvador e reforça pujança do setor
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O agronegócio dá mais um passo para mostrar a força e o potencial, sobretudo do oeste baiano no segmento. A consolidação se dá ao Bahia Farm Show, que acontece na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no mês de junho.
Nesta segunda-feira, 27, foi apresentado oficialmente, o evento que marca o lançamento institucional da 20ª edição da feira, a qual promete ser a maior da história, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
O governador Jerônimo Rodrigues esteve ao lado do presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.
Edição comemorativa
Considerada a principal vitrine tecnológica e de negócios do Norte e Nordeste, a feira vai ser realizada entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães.
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A edição comemorativa de duas décadas traz números que impressionam e reforçam a pujança do setor no Oeste baiano.
"O que fazemos com o agro é como o esporte de canoagem, todos para um destino só. São inúmeros braços trabalhando para essa expansão no Estado", disse Moisés Schmidt, presidente da Bahia Farm.
Expansão e tecnologia
Para celebrar os 20 anos, a infraestrutura do Complexo Bahia Farm Show passou por uma ampliação significativa de 35%, atingindo uma área total de 380 mil m².
O objetivo é acomodar a demanda crescente e oferecer mais conforto aos visitantes e expositores.
A Bahia Farm Show leva a visibilidade da economia do oeste baiano para o país
Já o secretário estadual de Agricultura, Vivaldo Góis, comentou sobre a expectativa de geração de emprego durante o evento.
"A segunda estimativa da Bahia começou em torno de R$ 20 bilhões em negócios, mas gerando muitos empregos, em torno 10 mil", disse.
Nova infraestrutura
A capacidade foi ampliada, com isso, mais de 500 expositores confirmados e expectativa de público superior a 160 mil pessoas. Além disso, outras novidades foram apresentadas para este ano.
- Inovação digital: lançamento de um aplicativo com mapa interativo em tempo real para facilitar a navegação no parque.
- Sustentabilidade e segurança: uso de veículos elétricos para mobilidade interna e monitoramento 24h com reconhecimento facial.
- Logística: estacionamento para 10 mil veículos e novas vias de acesso para otimizar o fluxo na BR-242.
Confira como será a entrada do evento
Impacto econômico e social
Mais do que uma oportunidade para a venda de máquinas e implementos agrícolas, a Bahia Farm Show consolidou-se como um motor de desenvolvimento regional.
Estima-se que o evento gere cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, movimentando bilhões de reais em intenções de negócios.
"A feira traduz de forma concreta a força econômica e a densidade empresarial do nosso estado, conectando a tradição do campo à inovação tecnológica", destacou o ex ministro da Casa Civil, Rui Costa.
O lançamento reforça a parceria entre o setor produtivo e o governo do estado, garantindo que a infraestrutura e o apoio institucional acompanhem o ritmo de crescimento do agro, que segue como um dos pilares do PIB baiano.
Veja o mapa do evento
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