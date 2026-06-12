Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA FARM SHOW

RECONHECIMENTO

“O agro está em tudo”, destaca Isabela Suarez na Bahia Farm Show

Presidente da ACB esteve presente no penúltimo dia de feira

Redação
Por Redação
Iabela Suarez é presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB).
Iabela Suarez é presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB). - Foto: Eduardo Ravi /Ag. A Tarde

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, marcou presença no penúltimo dia do Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, nesta quinta-feira, 12.

Em entrevista ao portal A TARDE, a empresária destacou o potencial da feira de educar sobre a importância do setor agrícola para toda a sociedade brasileira.

Tudo sobre Bahia Farm Show em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A sociedade civil de forma geral precisa entender o movimento que acontece hoje no Oeste, que é um recorte da boa economia do nosso estado. Muitas vezes a gente tem uma visão limitada em relação a algumas atividades econômicas e é preciso entender que o agro está presente em absolutamente tudo”, iniciou a presidente da ACB.

Leia Também:

AGRO BAIANO

Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães elogia Bahia Farm Show
Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães elogia Bahia Farm Show imagem

ESTREITO DE ORMUZ

Setor de fertilizantes aposta em alternativas para driblar perdas com guerra no Oriente Médio
Setor de fertilizantes aposta em alternativas para driblar perdas com guerra no Oriente Médio imagem

BAHIA FARM SHOW

“Muito orgulhosa”, diz Miriam Hermes após homenagem na 20ª edição da Bahia Farm Show
“Muito orgulhosa”, diz Miriam Hermes após homenagem na 20ª edição da Bahia Farm Show imagem

"A comida na mesa do povo brasileiro hoje é produzida a partir do agronegócio brasileiro, que é bom, que tem um bom desenvolvimento, que é sustentável, que tem qualidade ambiental. (...) São muitos bons exemplos, inclusive para desmistificar fake [news] que são reproduzidos, de forma equivocada, em relação a essa atividade", salientou Suarez.

Ela explicou qual o papel que a ACB pode exercer para auxiliar os produtores. “Associação Comercial da Bahia existe não só para defender as pautas, mas também para articular. A ACB é um entusiasta desse movimento e a gente está à disposição para poder ajudar e para dar o alcance que for necessário”, disse.

Patrocínio

Logo do BANCO DO NORDESTE Logo da AIBA
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Associação Comercial da Bahia Bahia Farm Show Isabela Suarez

Relacionadas

Mais lidas