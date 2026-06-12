“O agro está em tudo”, destaca Isabela Suarez na Bahia Farm Show

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, marcou presença no penúltimo dia do Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, nesta quinta-feira, 12.

Em entrevista ao portal A TARDE, a empresária destacou o potencial da feira de educar sobre a importância do setor agrícola para toda a sociedade brasileira.

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“A sociedade civil de forma geral precisa entender o movimento que acontece hoje no Oeste, que é um recorte da boa economia do nosso estado. Muitas vezes a gente tem uma visão limitada em relação a algumas atividades econômicas e é preciso entender que o agro está presente em absolutamente tudo”, iniciou a presidente da ACB.

"A comida na mesa do povo brasileiro hoje é produzida a partir do agronegócio brasileiro, que é bom, que tem um bom desenvolvimento, que é sustentável, que tem qualidade ambiental. (...) São muitos bons exemplos, inclusive para desmistificar fake [news] que são reproduzidos, de forma equivocada, em relação a essa atividade", salientou Suarez.

Ela explicou qual o papel que a ACB pode exercer para auxiliar os produtores. “Associação Comercial da Bahia existe não só para defender as pautas, mas também para articular. A ACB é um entusiasta desse movimento e a gente está à disposição para poder ajudar e para dar o alcance que for necessário”, disse.