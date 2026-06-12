Primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães elogia Bahia Farm Show

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A primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães e pré-candidata a deputada estadual, Cinthya Marabá (PL), destacou nesta sexta-feira, 12, em entrevista ao portal A TARDE, a importância da Bahia Farm Show para o município.

Segundo ela, a feira se consolidou como o principal cartão de visitas de Luís Eduardo Magalhães, projetando o município nacionalmente ao reunir autoridades políticas, empresários e grandes nomes do agronegócio.

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“Essa feira é muito importante para o nosso município. É um verdadeiro cartão postal, que atrai empresas e pessoas importantes, seja da política ou do agronegócio”, afirmou.

Considerada a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste e uma das principais do país, a Bahia Farm Show realiza sua 20ª edição sob o lema "Somos um só". O evento começou na última segunda-feira, 8, e segue até este sábado, 13.

Visita do presidenciável

Cinthya também comentou a passagem do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pela feira na terça-feira, 9. Segundo ela, o parlamentar foi recebido com entusiasmo pelo público presente.

“Foi muito importante ter Flávio Bolsonaro aqui. Receber um pré-candidato à Presidência da República é um marco para o município. Foi possível perceber o carinho das pessoas e o desejo de mudança política manifestado por quem esteve presente”, disse.