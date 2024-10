29º Encontro Anual do Movimento Escalada reúne jovens em Salvador e Lauro

Evento reúne mais de mil jovens de 13 cidades onde o movimento atua - Foto: Divulgação

A 29ª edição do Encontro Anual do Movimento Escalada acontece em Salvador e Lauro de Freitas neste fim de semana, no sábado, 28, e domingo, 29. O evento reúne cerca de mil jovens de 13 cidades da Bahia, Sergipe e Pernambuco.

O Movimento Escalada atua há 46 anos na iniciação da vida cristã e está presente nas cidades de Cruz das Almas, Canavieiras, Una, Jacobina, Itabuna, Juazeiro, Ilhéus, Conceição de Almeida, Jequié, Aracaju, Petrolina e nas anfitriãs, Salvador e Lauro de Freitas. Ao longo dos anos, mais de 20 mil pessoas fizeram o encontro do movimento em todas as cidades.

A edição de 2024 contará com momentos de reflexão, além de uma missa celebrada pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio, auxiliada pelo Assistente Eclesiástico do Movimento Escalada da Arquidiocese de São Salvador, Pe. Manoel Filho.

Em Salvador, o Movimento Escalada está presente nas paróquias Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Luz e Ascensão do Senhor. Já a paróquia São João Evangelista, em Lauro de Freitas, está completando 10 anos de presença do movimento.