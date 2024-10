Agenda cultural: Cheiro de Amor, caruru gratuito e muito mais

Raquel Tombesi, vocalista da banda Cheiro de Amor - Foto: Divulgação

A agenda cultural de Salvador está cheia de eventos imperdíveis até o final do mês, com opções variadas para todos os gostos. O Portal A TARDE reuniu os eventos que vão desde ao caruru de Cosme e Damião com show gratuito a Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto, além de exposições e diversas opções de teatro.

🎶 MÚSICA

Carlinhos Brown se apresenta na sexta-feira, 27 | Foto: Leo Aversa / Divulgação

⏭️ BAILE TROPICAL



▪️ Quando: 27 de setembro, às 22h

▪️ Onde: Bombar, Rio Vermelho

⏭️SHOW DE VOLTA DA EXOESQUELETO

▪️ Quando: 26 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Espaço Xisto Bahia

▪️ Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10

⏭️ FESTA DO CHEIRO

▪️ Atrações: Cheiro de Amor, Filhos de Jorge e Raffa Meireles

▪️ Quando: 27 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Wish Hotel da Bahia

▪️ Quanto: vendas no Pida

⏭️ CARLINHOS BROWN E ORQUESTRA OURO PRETO

▪️ Quando: 27 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 40 a R$ 120

⏭️ O CARURU DA FEIRA

▪️ Atrações: Beto Jamaica, Samba Trator, Swing do Fora, Grupo Movimento, e Eduardinho Fora da Mídia.

▪️ Quando: 28 de setembro, às 14h

▪️ Onde: Pier da Feira de São Joaquim

▪️ Entrada Livre

⏭️ PÔR DO MAM



▪️ Atrações: Escandurras, Pagode do Segredo, Renanzinho CBX

▪️ Quando: 29 de Setembro, às 13h

▪️ Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

⏭️ 4ª EDIÇÃO FEIJOADA BENEFICENTE DO JEROW

▪️ Atrações: E Renanzinho CBX, Batifun, Uel, Jow, Banda Isqueminha, Sambatop e DJ Naylson Carvalho

▪️ Quando: 29 de Setembro, às 12h

▪️ Onde: Espetto Baiano Prime e Jurerê Bar

⏭️ SALVADOR EM SERENATA

▪️ Quando: 29 de setembro, ao pôr do sol

▪️ Onde: Varanda do SESI Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 35, com casadinha antecipada por R$ 60

⏭️ TURNÊ “TRIBUTO TRÊS TENORES” 2024

▪️ Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio -

▪️ Quanto: MEZANINO entre R$ 50 e R$ 100; PLATEIA entre R$ 75 e R$ 150

⏭️ SUCO DE BAHIA - 6ª EDIÇÃO



Atrações: Taian Paim convida Cinara e Rayra Mayara

Quando: 28 de setembro, às 19h

Onde: Casa de Castro Alves (Rua do Passo, 52 - Santo Antônio)

Quanto: R$ 35 (terceiro lote) no Sympla (bit.ly/SucodeBahia6)

⏭️ RODA DE SAMBA DO BOTEQUIM

Quando: 29 de setembro (sábado), às 21h

Onde: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho



Quanto: R$ 30 no Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO | Foto: Divulgação

⏭️ CASACOR BAHIA 2024



▪️ Quando: até 6 de novembro, 15h às 22h

▪️ Onde: Bahia Othon Palace Hotel

▪️ Quanto: R$ 45 a R$ 90

⏭️ BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO



▪️ Quando: até 28 de setembro

▪️ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

▪️ Onde: Galatea Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ ACERVO DA LAJE: 14 ANOS CONTANDO HISTÓRIAS (INVISÍVEIS) DE SALVADOR



Quando: até o dia 29 de setembro

Onde: Acervo da Laje

🎭 TEATRO

Teatro Sesc Casa do Comércio | Foto: Divulgação

⏭️ MESMO SEM TE TOCAR



▪️ Quando: 21 a 28 de setembro

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 40

⏭️ O MAR DE CAYMMI

▪️ Quando: 27 de setembro, 20h

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 10 a R$ 20

⏭️ O Babão - Mução e Renan da Resenha



▪️ Quando: 27 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Quanto: R$ 100 e R$ 50

⏭️ DAN CARVALHO - COISAS LEVES

▪️ Quando: 29 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 40

⏭️ O CASO

▪️ Quando: 28 a 29 de setembro, 18h ou 20h

▪️ Onde: Teatro Faresi (Antigo Teatro ISBA)

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 120

⏭️ SHOW DE COMÉDIA SHOW

▪️ Quando: até 29 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 30 a R$ 60

⏭️ VOU TE CONTAR!

▪️ Quando: 20 de setembro a 6 de outubro, às 20h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 25 a R$ 60

🟪 OUTROS

⏭️ LANÇAMENTO DO LIVRO E LEITURA CÊNICO MUSICAL, “EM BUSCA DA LIGADURA”

▪️ 27 de setembro às 19h no Espaço Cultural Alagados no bairro do Uruguai

▪️ 28 de setembro às 19h no Espaço Xisto Bahia no bairro dos Barris

▪️ Ingressos gratuitos, retirada no local.

⏭️ PARQUE DA PATRULHA CANINA

Onde: Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no piso L1

Quando: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

Ingressos:

ATÉ 30 MIN: R$ 40

DE 31 A 40MIN: R$ 50

DE 41 A 60MIN: R$ 60

DE 61 A 90MIN: R$ 70

DE 91 A 120MIN: R$ 80

DE 121 A 180MIN:R$ 90