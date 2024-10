Fábio Jr. se declara para fãs em show na Concha Acústica: “Amo vocês”

Show comemora os 70 anos de vida do cantor - Foto: Silvânia Nascimento | Ag. A TARDE

O cantor Fábio Jr. lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) na noite desse sábado, 21, com o show de encerramento da turnê ‘Bem mais que os meus 20 e poucos anos’. O artista aproveitou para se declarar para os fãs soteropolitanos.

“Amo vocês. Se não fosse vocês eu nem existiria. Talvez eu nunca consiga retribuir esse amor que vocês têm me dado, mas eu prometo que hoje eu vou tentar”, disse.

O show, que comemora os 70 anos de vida do cantor, completados em novembro do ano passado, trouxe no repertório as músicas que mais fizeram e fazem parte da vida do brasileiro por gerações, como ‘Ilumina’, ‘Alma Gêmea’, entre outras.

Veja alguns momentos: