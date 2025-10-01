40 anos da ADEP-BA: celebrar o caminho e fortalecer o amanhã

40 anos da ADEP_BA - Foto: Divulgação

No dia 1º de outubro a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP-BA) celebra 40 anos de história. Quatro décadas de compromisso com a defesa dos direitos de associados e associadas, os direitos humanos e a democracia, sempre colocando o ser humano no centro de nossas ações.

Ao longo desses anos, a ADEP-BA construiu uma trajetória marcada pela luta pela valorização da carreira, pelo fortalecimento da autonomia institucional e pelo aprimoramento das condições de trabalho de suas associadas e associados. Tornou-se uma referência não apenas no âmbito da Defensoria Pública, mas também na sociedade, ao promover os direitos daqueles que garantem que cada cidadão e cada cidadã vulnerável tenha acesso à defesa e à justiça.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hoje, nossa associação inaugura uma nova fase, com uma gestão transparente, próxima de seus associados, que escuta, acolhe e cuida. Trabalhamos para consolidar uma ADEP-BA apartidária, focada exclusivamente na defesa dos interesses da categoria e na transformação social promovida por cada defensora e defensor público, reconhecendo-os como agentes de mudança.

"Hoje, nossa associação inaugura uma nova fase, com uma gestão transparente, que escuta, acolhe e cuida"

A criação de comissões e grupos de trabalho reflete nosso compromisso com questões estratégicas, como nossas prerrogativas e outros temas que impactam diretamente a vida dos profissionais da carreira. Essa é uma nova forma de fazer política dentro da associação, fortalecendo a participação, o diálogo e a proatividade.

Entendemos que nossa missão na associação é ouvir para bem representar, sem escuta não há avanços. Em cada escuta individual, em cada diálogo com os membros da carreira construímos um caminho que nos fortalece. A ADEP-BA é mais que uma associação, é a construção de poder coletivo para defender e proteger os defensores e defensoras que estão em cada cidade da Bahia.

Escutar para criar um coletivo que almeja garantir os direitos daqueles e daquelas que leem vulnerabilidades, sustentam direitos e garantem cidadania sempre deverá ser o locus e a busca da associação de classe. Sem defensor e defensora não há garantia de direitos aos hipossuficientes e vulnerabilizados.

Olhar para o futuro é um compromisso da ADEP-BA. Nos próximos anos, seguiremos promovendo a valorização de nossos associados, o respeito à autonomia e independência funcional, o cuidado com a saúde e bem-estar dos profissionais e a ampliação do alcance de nossas ações em prol da sociedade. Queremos que cada defensora e defensor público sinta orgulho de fazer parte de uma entidade que é referência na promoção dos direitos constitucionais e humanos.

A todos que contribuíram para esses 40 anos de história, meu reconhecimento e gratidão. Aos associados e associadas, reafirmo nosso compromisso: seguiremos juntos, com coragem, transparência e dedicação, construindo uma ADEP-BA cada vez mais forte, justa e inovadora.