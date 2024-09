7 de Setembro: confira 'esquenta' das fanfarras em Salvador

Neste ano, mais de 500 estudantes de nove unidades escolares participarão do desfile - Foto: Ilustrativa | Flávia Maciel

A menos de uma semana para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, os estudantes que fazem parte das fanfarras escolares realizam os últimos ensaios para celebrar a Independência do Brasil. Neste ano, mais de 500 estudantes de nove unidades escolares participarão do desfile em Salvador. Já no interior do estado, 142 escolas estarão envolvidas.

O projeto Fanfarras Escolares é uma das ações estratégicas da Secretaria da Educação do Estado (SEC). Trata-se de uma experiência artística e cultural, no campo da arte musical instrumental, com o objetivo de estimular a participação dos estudantes em eventos cívicos, bem como em campeonatos intercolegiais, intermunicipais e interestaduais e Fóruns, contribuindo para ampliação dos processos de sociabilidade da comunidade escolar e seu entorno.

As bandas estão presentes no calendário das comemorações cívicas da Bahia não apenas no Desfile do 7 de Setembro, mas, também, em outras festas comemorativas, a exemplo do 25 de Junho, em Cachoeira, que marca o início das comemorações da Independência do Brasil na Bahia e do Desfile de 2 de Julho.

Confira os horários dos ensaios:

Banda Marcial do Colégio Estadual Raphael Serravalle - Salvador - quinta, sexta e sábado, a partir das 12h. Sábado: manhã e tarde;

BAMESC - Colégio Est Pedro Paulo Marques e Marques - São Cristóvão - Salvador - Terça, quarta e quinta-feira;

BAMCELV - Colégio Estadual Luiz Viana - Brotas - Salvador - Quinta e sexta-feira, das 12h às 14h;

BAMASI - Colégio Estadual Américo Simas - Lauro de Freitas;

BAMCAC - Colégio Est. Prof. Carlos Alberto;

FANSEAF - Colégio Estadual Azevedo Fernandes - Pelourinho;

FANCEAAD - Colégio Estadual Alfredo Agostinho de Deus - Lauro de Freitas;

Fanraus - Fanfarra do Raul Sá - Colégio Estadual Raul Sá - Mussurunga I - Salvador.