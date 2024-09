Independência do Brasil: 7 de setembro é feriado ou ponto facultativo?

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O mês de setembro tem datas comemorativas e um dos principais feriados nacionais previstos para 2024, o 7 de setembro, quando é comemorada a Independência do Brasil.

O Dia da Independência, comemorado no dia 7 de setembro, é considerado um feriado nacional em todo território nacional. Neste ano a data cairá em um sábado.

Como feriado nacional, o 7 de setembro garante aos trabalhadores o direito a um dia de folga, podendo ser no próprio feriado ou em data posterior.

Confira as datas comemorativas de setembro:

1 de setembro - Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista

2 de setembro - Dia do florista e Dia do repórter fotográfico

3 de setembro - Dia do biólogo, Dia do guarda civil e Dia das organizações populares

4 de setembro - Dia da promulgação da Lei Eusébio de Queirós e Dia mundial do taekwondo

5 de setembro - Dia da Amazônia, Dia do irmão

7 de setembro - Dia da independência do Brasil (feriado nacional)

8 de setembro - Dia mundial da alfabetização, Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística

9 de setembro - Dia do administrador, Dia do médico veterinário, Dia do cachorro-quente e Dia da velocidade

10 de setembro - Dia mundial de prevenção ao suicídio e Dia do gordo

11 de setembro - Dia nacional do Cerrado e Dia do árbitro esportivo

12 de setembro - Dia nacional da recreação, Dia internacional da cooperação sul-sul, Dia do operador de rastreamento e Dia do médico urologista

13 de setembro - Dia do programador, Dia do agrônomo, Dia mundial da sepse e Dia nacional da cachaça

14 de setembro - Dia do frevo e Dia da cruz

15 de setembro - Dia do musicoterapeuta, Dia do cliente, Dia internacional da democracia e Dia mundial de conscientização sobre linfomas

16 de setembro - Dia internacional para a preservação da camada de ozônio, Dia do caminhoneiro, Dia nacional de combate e prevenção à trombose e Dia mundial do doador de medula óssea

17 de setembro - Dia da compreensão mundial, Dia nacional do transportador rodoviário de carga e Dia mundial da segurança do paciente

18 de setembro - Dia dos símbolos nacionais e Dia oficial da televisão

19 de setembro - Dia nacional do teatro, Dia do ortopedista, Dia do comprador, Dia nacional do educador social e Dia mundial pela limpeza da água

20 de setembro - Revolução Farroupilha, Dia do engenheiro químico, Dia do funcionário municipal e Dia do baterista

21 de setembro - Dia da árvore, Dia nacional de luta da pessoa com deficiência, Dia mundial da doença de Alzheimer, Dia internacional da paz, Dia do adolescente e Dia dos tios

22 de setembro - Dia do contador, Dia mundial sem carro, Dia nacional do atleta paralímpico, Dia da juventude do Brasil e Dia nacional de defesa da fauna

23 de setembro - Dia dos filhos, Dia internacional das línguas de sinais, Dia internacional contra a exploração sexual, Dia do sorvete

24 de setembro - Dia do coração

25 de setembro - Dia nacional do trânsito, Dia internacional do farmacêutico e Dia do rádio e da radiofusão

26 de setembro - Dia nacional dos surdos, Dia internacional para a eliminação total das armas nucleares e Dia dos primos

27 de setembro - Dia nacional de doação de órgãos e tecidos, Dia mundial do turismo, Dia nacional do turismólogo e dos profissionais do turismo

28 de setembro - Dia mundial de luta contra a raiva, Dia internacional do acesso universal à informação

29 de setembro - Dia mundial do petróleo, Dia internacional de conscientização sobre perda e desperdício de alimentos, Dia mundial do coração

30 de setembro - Dia da secretária, Dia nacional do jornaleiro, Dia mundial do tradutor e Dia internacional da tradução