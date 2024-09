Para não errar! Como identificar azeite falso e escolher o melhor

Azeite tem especificações que podem ser observados nas prateleiras - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O azeite é um produto muito comum nas casas do brasileiros, mas ele está cada vez mais caro nas prateleiras. Para tentar economizar, os consumidores apostam marcas mais baratas. No entanto, é preciso ter cuidado com a qualidade do produto e com as possíveis falsificações ou adulterados.

E como é possível identificar um azeite de qualidade? Especialistas garantem que é praticamente impossível reconhecer um adulterado ainda na prateleira, somente pela embalagem. Depois de aberto, o azeite consegue ser identificado pelos consumidores.

Apesar disso, algumas dicas podem lhe ajudar na hora da escolha do produto. A primeira delas é comprar em lojas e supermercados confiáveis.

Desconfie também de promoções tentadoras, pois o óleo de oliva tem um alto custo de produção. Ou seja, um valor muito abaixo da média por ser sinal de fraude.

Outro ponto importante é identificar na embalagem o país de origem e envasamento. Isso porque o recomendado é comprar um produto que foi produzido e envasilhado no mesmo país, de preferência do mesmo produtor.

Os óleos de oliva também precisam seguir as regras estabelecidas pelos órgãos responsáveis sobre práticas de cultivo e produção. Por isso, confira os selos de denominação de origem.

Outras dicas na hora de comprar o azeite

Especialistas recomendam produtos com apenas um tipo de azeitonas e também garrafas escuras ou opacas, pois o ingrediente se preserva melhor em garrafas que impedem ou minimizam a entrada de luz.

Quando decidir ir comprar o azeite observe também a data do envase ou extração. Por lei, as garrafas devem ter a data. Quanto mais recente for esta data, melhor.