A TARDE: 112 anos de luta pela qualidade da informação

Há muito o jornal impresso faz parte do meu cotidiano. Ainda me lembro do meu pai, seu Paixão, folheando com atenção as páginas do A TARDE grampeadas por ele, enquanto comentava as manchetes estampadas no alto das folhas. Posso dizer, sem titubear: quem lê sabe mais. E ainda me arrisco a afirmar: quem lê jornal tende a desenvolver um raciocínio lógico voltado para o debate e para as boas argumentações. Fundado nessa ideia, parabenizo este jornal pelos seus 112 anos de bons serviços dedicados ao jornalismo de qualidade, que tanto contribuiu para prestar informações fidedignas à sociedade.

A informação de qualidade exige pesquisa, checagem e compromisso com a verdade. A notícia deve ter como respaldo, sempre, a ética jornalística, principal viés de respeito aos cidadãos. Valorizo o trabalho da imprensa, pois é por meio dela que também se constroem soluções para a sociedade. O jornalista é uma espécie de historiador, que, com suas narrativas, conta a história da sociedade em que vive. Não à toa, os periódicos continuam a ser uma das principais fontes de pesquisa para escrever biografias, monografias e outros gêneros de texto.

No caso do A TARDE, percebo tratar-se de um jornal que fez história falando da história do nosso povo. Tenho satisfação em fazer parte do seu grupo de articulistas, colaborando com textos sobre o controle externo e também sobre temáticas atemporais.

E aqui, caros leitores, eu me permito fazer a minha própria pesquisa e mergulhar na história para voltar ao ano de fundação do A TARDE. Deparo-me com um calendário agitado, repleto de assuntos que marcaram a história do mundo. Para ilustrar brevemente, lembro o naufrágio do transatlântico Titanic no Atlântico Norte em 1912. No Brasil, é deflagrada a Guerra Santa do Contestado em uma região disputada entre o Paraná e Santa Catarina. Morreram 20 mil lavradores pobres. Já aqui, na Boa Terra, sopram ventos turbulentos. O general Sotero de Meneses bombardeia a cidade do Salvador, o que resulta no incêndio da Biblioteca Pública.

Essas passagens históricas tiveram desdobramentos nos jornais da época, inclusive no A TARDE. A força desse trabalho jornalístico garantiu a longevidade desse periódico, que hoje caminha junto com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) em programas educacionais que visam à formação de novos leitores e à melhoria da qualidade do ensino.

Um caminho construído com competência, capacidade e modernidade, que busca melhor informar os cidadãos baianos. A despeito do mar de ódio e das fake news que invadem a comunicação digital, A TARDE navega em bom oceano, buscando sempre o farol da cidadania e do respeito aos direitos humanos.

Parabéns ao trabalho de todos os profissionais do Grupo A TARDE. E vida longa à informação de qualidade.

