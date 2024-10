A TARDE: 112 anos de história, resistência e inovação

Sede do Grupo A TARDE, que completa 112 anos - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Há 112 anos, no dia 15 de outubro de 1912, nascia pelas mãos de um jovem baiano de apenas 26 anos, um dos maiores veículos de jornalismo da Bahia, quiçá do Brasil. O Jornal A TARDE carrega a importância de ser o jornal mais antigo do estado em funcionamento e continua liderando a referência em informação, transformação e renovação, buscando sempre se adaptar às mudanças históricas, políticas e sociais.

Em uma linha tênue entre a arte de comunicar e o dom de se fazer compreensível, o filho jornalístico do cachoeirano atravessou fronteiras de gerações e se consolidou com um produto capaz de tornar-se líder do mercado de títulos baianos que era competitivo no período.

Na edição de estreia, que circulou em meados de 15 de outubro de 1912, o jornal trouxe o editorial assinado pelo político, jornalista e criador do jornal Ernesto Simões Filho. Em linhas, de alma e coração, enfatizou a intenção de fazer ‘um jornal honesto, bom e bem educado’. Ainda destaca a sua missão no jornalismo: “Devemos, pois, ao público patrício a afirmação sincera de que A TARDE, secundada pelas auras de seu apoio, há de ser um jornal digno.”

Por 50 anos, a Praça Castro Alves, onde atualmente funciona o Hotel Fasano, foi palco do Jornal A TARDE, até sua mudança estratégica para o atual endereço, no Caminho das Árvores. O jornal foi um dos primeiros equipamentos a instalar-se no novo centro financeiro de Salvador, ao lado do Shopping da Bahia e da Rodoviária de Salvador.

Primeira sede de A TARDE na Praça Castro Alves | Foto: Arquivo A TARDE

Em seus mais de 100 anos de história, credibilidade e resistência, o Grupo A TARDE se destaca pela sua sede por inovação, crescimento e informação franca - sem perder o foco detalhado em linhas escritas por Ernesto.

"Em um mundo onde a comunicação flui rapidamente, a reputação é a base de tudo o que fazemos. Nossa marca é reconhecida não apenas pela variedade de plataformas que utilizamos, mas pela credibilidade que construímos ao longo do tempo. Cada interação com nosso público é um reflexo dessa reputaçãos, que se solidificou graças à visão inovadora do nosso fundador e à dedicação de todos que contribuíram para nossa jornada. É essa confiança que nos permite impactar de forma verdadeira e significativa. Juntos, continuamos a construir uma base sólida para um futuro promissor", que hoje aporta toda sua historia de 112 anos a favor da Educação, através do programa A TARDE Educação e outras importantes iniciativas que tem como objetivo prioritário contribuir e impactar a educação no Estado da Bahia e Municípios, comentou o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão.

Soberania no impresso

Jornalismo firme e presenciador dos mais diversos panoramas políticos, sociais, culturais e esportistas do cenário regional e nacional, o A TARDE permanece no grupo de liderança entre os veículos impressos do Brasil, como o quinto maior em circulação no Brasil e líder no Norte-Nordeste com ampla vantagem para os concorrentes da região, segundo Índice Verificador de Comunicação (IVC).

“Nos consolidamos em nossas colunas, com diversos conteúdos do jornal, que começa o ano com uma forte cobertura na alta estação de Salvador e da Bahia, diante das festas populares, do carnaval através da coluna ‘Chame Gente’ que esse ano veio renovado e forte. Nos destacamos também no São João, a segunda maior festa do Estado depois do Carnaval, através da coluna ‘Forró Danado’, e outras colunas que vão desde o direito, vendas, sustentabilidade, educação e outras coberturas que fortalecem esse jornal que se moderniza a cada dia para trazer informação de qualidade para o nosso público”, disse Luiz Lasserre, head de Impresso (A TARDE e MASSA!).

Também líder em assinaturas na Bahia, somando as assinaturas do Impresso e Digital, o Jornal A TARDE disponibiliza versão digital no Portal A TARDE para seus assinantes com um plus de acesso exclusivo ao acervo histórico do veículo com mais de 112 anos e ao clube de benefícios A TARDE, com direito a descontos em cinema, peças de teatro, restaurantes, etc.

Valdetrudes Barbosa, 'Dedé', numa banca em Cajazeiras | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Liderança digital

O Portal A TARDE tem conquistado cada vez mais audiência e conquistando o seu espaço entre os veículos digitais na Bahia. Sua consolidação não é pouca, afinal, é o produto digital que mais cresce em usuários do estado. De acordo com um ranking customizado extraído da plataforma Comscore, que mede audiência de sites, o Portal passou de quinto para segundo lugar em número de usuários nos últimos doze meses.

Em agosto, o veículo apresentou o maior percentual de crescimento entre seus principais concorrentes - mais de dois milhões de usuários visitando o Portal A TARDE. É quase o dobro de usuários, por exemplo, do site iBahia, que registrou 1,085 milhões de usuários. No mesmo período, o Bahia Notícias registrou 1,576 milhão de usuários.

O crescimento do Portal A TARDE também é referendado pelo Google Analytics, outra plataforma de medição de audiência, do Google, para mensuração de alcance. De agosto para setembro de 2024, o site dobrou o número de usuários, 118%, e aumentou em 81% o número de pageviews. Não para por aí. Na comparação de janeiro a setembro 2023 x 2024, o site já registrou crescimento de mais de 40% em pageviews e 136% em usuários.

Essa insaciedade pela inovação ainda marca o centenário, que como veículo propenso às transformações de linguagens e comportamentos do leitor, foi responsável pela criação de ferramentas capazes de oferecer uma comunicação acessível e popular aos soteropolitanos nas áreas digital, audiovisual, através do impresso e Portal MASSA!.

Em julho, o Portal A TARDE apresentou nova cara aos seus usuários, oferecendo, além de mais conteúdo e informação, uma melhor interface e experiência de navegação. Novas editorias e colunistas, mais prestação de serviço, notícias exclusivas e mais aprofundadas, recursos audiovisuais, além de uma cobertura diferenciada dos principais fatos do dia, especialmente em Salvador e na Bahia.

“Nos últimos 12 meses, os portais A TARDE e MASSA! têm se transformado e fortalecido a presença, trazendo novas perspectivas e conteúdos que realmente importam para a nossa comunidade. A chegada de colunistas renomados é um sinal claro de que estamos em uma trajetória de crescimento e inovação. Eles trazem novas ideias, análises aprofundadas e uma voz autêntica, contribuindo para o enriquecimento do nosso debate público. Montamos também equipes com profissionais dedicados e destaque no jornalismo baiano e nacional, mesclando juventude e experiência para alcançar todos os públicos”, disse Rafael Tiago Nunes, coordenador dos portais A TARDE e MASSA!, do Grupo A TARDE.

Os crescimentos nas redes sociais também tiveram um boom nos últimos 12 meses, corroborando com a expansão digital do Grupo A TARDE. Após período de reposicionamento a partir dos anseios dos leitores e consumidores de conteúdo, as redes apresentaram um crescimento notório, com uma alcance de 46 milhões em setembro.

"Nos últimos meses nos debruçamos para entender a nossa identidade enquanto jornal centenário dentro das redes sociais. Nos dedicamos a estar mais perto do nosso público digital, entender as preferências, quais conteúdos são consumidos e, a partir disso, partimos para a produção desse material completamente alinhado com a nossa identidade como A TARDE e nossos leitores".

Crescimento popular

Há 14 anos, o MASSA! se destaca por ser considerado referência do jornalismo popular na Bahia e na liderança do ranking de vendas de jornais impressos no estado. O veículo também está disponível nas plataformas digitais, com portal e redes sociais, como Instagram, WhatsApp e X.

Ainda segundo o IVC, o Jornal MASSA! é líder em número de vendas avulsas na Bahia. Além da versão impressa, o internauta pode encontrar mais informações e notícias, colunas e informações exclusivas sobre Salvador, Famosos e Entretenimento no Portal MASSA!.

“Podemos destacar o fortalecimento do Portal MASSA! com crescimento da equipe, ampliação das coberturas externas, consolidação das editorias de política com coberturas dos Legislativos municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Candeias, dentre outras; esportes, entretenimento com a Coluna Sabendo com Vini, que traz conteúdos exclusivos do universo dos famosos”, aponta Kenna Martins, editora-chefe do Jornal MASSA!.

A TARDE Educação

Como ferramenta essencial para o fomento da educação, em abril de 1996, nascia o A TARDE Educação, através de uma iniciativa pioneira do então presidente de honra do Grupo A TARDE, Renato Simões.

Cerca de 28 anos depois, o programa continua com esse legado social, que neste ano se destacou através do 1ª edição do Workshop+Webinar ‘Tecnologia e Educação – Um Olhar na Práxis Pedagógica’, ‘Dicas Enem 2024’ e 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ).

O programa completa mais um ano marcando quase três décadas de dedicação à formação de leitores e à promoção da educação através do uso do jornal em sala de aula. O A TARDE Educação é o único Programa a desenvolver a iniciativa didática inovadora na qual oferece conteúdo educacional de excelência para alunos e docentes nas respectivas áreas de atuação, com o intuito de sensibilizar, engajar e capacitar a população em temas relacionados à sustentabilidade e proteção ambiental.

"Ao longo de 28 anos, o A TARDE Educação tem se consolidado como um pilar essencial na formação de leitores e no desenvolvimento da aquisição da escrita, auxiliando na promoção da educação de qualidade. Utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, buscamos inspirar e auxiliar professores e alunos das escolas municipais e estaduais da Bahia. Nossas iniciativas reafirmam o compromisso de integrar tecnologia e inovação no ambiente escolar, fomentando discussões fundamentais que enriquecem a prática pedagógica. O A TARDE Educação segue com o compromisso de expandir suas ações, contribuindo ainda mais para a qualidade da educação na Bahia", disse a gerente executiva do Programa A TARDE Educação, Andréa Silveira.

Rádio A TARDE FM

As comemorações se estendem à Rádio A TARDE FM (103.9), que também está completando mais um ano de existência levando às manhãs dos baianos, mais informação, música e cultura. A importante ferramenta dos ouvintes também chega a mais um admirável marco diante desses 41 anos: o de ampliar as programações culturais do grupo.

Nos últimos 12 meses, a Rádio A TARDE FM deu um golaço para os ouvintes na ampliação da grades musicais como o Papo Reto, comandado por Ildazio Júnior, levando mais entretenimento e cultura todos os dias das 18h às 19h. Também acerta com a criação do programa de MPB no início da manhã, das 6h às 9h. Para os amantes de um sambinha, o programa Samba de Classe, que toma as rádios dos baianos durante o final de semana, das 9h às 11h.

Programa Papo Reto, comandado por Ildazio Júnior | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Além disso, a Rádio A TARDE FM se orgulha de programas que levam inovação no mundo da comunicação como o Esporte Clube no Ar, que estreou na segunda, 14, sob o comando de dois jovens da comunicação esportiva baiana para a ampliação das principais informações do esporte, de segunda à sexta, das 19h às 20h.



“De janeiro para cá, nós já tivemos grandes transformações na Rádio A TARDE FM. Estamos fazendo requalificações em nossa programação a partir do desejo da nossa audiência, ampliando a nossa ação com as transmissões da programação em vídeo. Hoje, toda a nossa programação pode se ver os locutores através do site da TARDE FM e ouvir na hora que quiser algumas entrevistas que foram dadas. A TARDE FM também está ampliando o cenário de eventos, tanto esportivos quanto de entretenimento e cultural do Grupo A TARDE. Neste ano, a A TARDE FM apresenta a travessia Mar Grande x Salvador, tivemos o Capão in Blues, no Vale do Capão e vamos ter, em novembro, um torneio de Tênis na Associação Atlética e outras inúmeras atrações que nós estamos fazendo pela rádio”, disse Eduardo Dute, diretor geral da Rádio A TARDE FM.

A TARDE Play

A lista de novidades para celebrar os 112 anos é ampla. Neste ano, e mais uma vez, o núcleo de audiovisual do Grupo A TARDE, o A TARDE Play, ficou em segundo lugar na categoria vídeo entre os premiados da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Com o trabalho intitulado 'Riqueza de gerações: 6 décadas de histórias e transformações da Feira de São Joaquim', a equipe já havia sido contemplada com em maio de 2023 com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), iniciativa do Movimento Maio Amarelo 2024. Alícia Mosquera, produtora do A TARDE Play, destaca a importância dessas premiações para reforçar o trabalho audiovisual do grupo.

Equipe do A Tarde Play recebendo premiação | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Participamos da 11ª edição, que inclusive foi o primeiro ano em que aconteceu o encontro de comunicadores. Trabalhamos em cima de um mini documentário relatando sobre a história, sobre a cultura presente na Feira de São Joaquim trazendo a importância de formalizar os microempreendedores da feira, já que muitas vezes esse trabalho é feito de forma informal, que era um dos critérios do prêmio Sebrae, falar sobre os microempreendedores e a importância deles para a cultura. O A TARDE Play, apesar de ser o caçula do grupo, vem mostrando a sua potência e capacidades ilimitadas, carregando em sua breve história inúmeras matérias, transmissões ao vivo, programas e prêmios conquistados”, disse Alícia Mosquera, produtora do A TARDE Play.



Fenagro

Após quatro anos de pausa nas atividades, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) ganha apoio do Grupo A TARDE para a realização de uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil.

Com expectativa de receber mais de 150 mil visitantes, a Fenagro será realizada no Parque de Exposições, em Salvador, entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. O evento reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.

Além da realização de cinco leilões, julgamento de animais e provas esportivas, a Fenagro contará com a apresentação de 9 atrações musicais, nos dias 28 de novembro e 8 de dezembro. Devem passar pelo local artistas como Simone Mendes, Mari Fernandez, Unha Pintada e Nadson O Ferinha. Foram confirmadas também as bandas Calcinha Preta, Limão com Mel, Tayná Agazzi, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha.

Sucesso nas edições anteriores, a Fenagrinho e a Arena Pônei também estão confirmadas para acontecer na feira.

São João

Sucesso em audiência, a transmissão do Grupo A TARDE dos festejos do São João e São Pedro da Bahia, viraram referência entre emissoras e produtoras baianas.

Uma megaoperação com a rádio, portais e impressos do A TARDE e MASSA!, além do YouTube, no canal A TARDE Play, foi montada pelo centenário com a finalidade de trazer tudo o que de melhor aconteceu nos eventos realizados no Parque de Exposições, no Pelourinho, em Paripe e também no interior do estado da Bahia.

O resultado não foi diferente: mais de três milhões de visualizações, em mais de 200 vídeos publicados nas plataformas e mais de dois milhões de pessoas impactadas. Com uma média de 1.160,9 de views no YouTube, nas redes sociais, o Grupo A TARDE também não ficou para trás.

Somente na terça-feira, dia 2, a transmissão do Grupo A Tarde bateu mais de três mil pessoas simultâneas | Foto: Divulgação

Os portais A TARDE e MASSA! somaram 2.192.461 de contas alcançadas no Instagram e mais de 15 milhões de impressões. Além disso, o número de impressões nas publicações de feed e reels ultrapassaram 8,1 milhões.



Ao todo, mais de 100 profissionais foram designados para esta cobertura de notícias que teve início no último dia 13, percorreu todo o mês de junho e encerrou somente nesta terça-feira, 2 de julho.

“Nós tivemos um avanço significativo na qualificação de nossos profissionais, então hoje, sem dúvida alguma, temos a melhor equipe de jornalistas, de profissionais da área de produção, da área de rede social, da área multimídia. Temos o melhor time, que tem tocado com maestria, tem trazido qualidade, tem trazido para o público o que ele deseja ver. Então isso é uma das principais conquistas esse ano do núcleo digital, mas principalmente do Grupo A TARDE, que não para de se reinventar”, disse Caroline Gois, diretora de Conteúdo Digital e Novos Negócios do Grupo A TARDE.

Bahia Meeting

Além de cumprir seu papel de informar a população baiana, o A TARDE de reunir aqueles que pensam e decidem o futuro do estado nas diversas áreas. Esta função está simbolizada no Bahia Meeting, consagrado evento empresarial realizado pelo grupo em parceria com o Anota Bahia.

Na edição de 2024, 100 dos principais nomes da área médica se reuniram no Bistrot Trapiche Adega para debater, pensar e planejar a saúde na Bahia nos próximos anos.

Liderando as discussões, os palestrantes foram Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira; Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB); o ortopedista e traumatologista David Sadigursky; e o infectologista e professor da Ufba, Roberto Badaró.

Série de entrevistas nas Eleições 2024

A cobertura especial do Grupo A TARDE nas eleições contou com uma série de entrevistas aos principais candidatos de algumas das maiores cidades baianas. Pela rádio A TARDE FM passaram os principais postulantes que disputaram o cargo na capital Salvador: Bruno Reis (União Brasil); Kleber Rosa (Psol); Geraldo Júnior (MDB); Eslane Paixão (UP); Giovani Damico (PCB); e Victor Marinho (PSTU).

Já no A TARDE Play, participaram Bruno Reis (União Brasil); Kleber Rosa (Psol); Geraldo Júnior (MDB); Giovani Damico (PCB). Entre as cidades do interior, foram ouvidos os principais nomes de Camaçari - Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos(União Brasil) - e Feira de Santana, Zé Neto (PT) e Zé Ronaldo (União Brasil).

Cobertura especial do Grupo A TARDE nas eleições | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

“A participação ativa na transmissão ao vivo dos eventos mais importantes do Estado como as sabatinas com candidatos a prefeito (Salvador, Feira de Santana e Camaçari), mostram nosso empenho em ser um canal de comunicação eficaz e transparente. A apuração dos votos, com análises de especialistas e a contribuição de políticos influentes, é mais uma prova de que estamos sempre prontos para levar informação de qualidade ao nosso público”, aponta Rafael Tiago, coordenador dos portais A TARDE e MASSA!, do Grupo A TARDE.



Municípios e Agro

A partir do segundo semestre de 2023, o Grupo A TARDE passou a intensificar a produção de edições especiais que contemplam temáticas e setores importantes no cenário baiano, seja por meio de cadernos de veiculação fixa, como Municípios e Agro, seja com edições avulsas direcionadas a determinado segmento ou regiões do estado.

Foi neste pontapé que o A TARDE intensificou o fomento de setores produtivos com papel essencial no desenvolvimento econômico estadual. A sinalização mais recente tem sido a realização de eventos temáticos e a produção de produtos e conteúdos especiais focados em segmentos baianos expressivos.

Alguns exemplos dessas edições especiais são cadernos voltados a temáticas como as do agronegócios, indústria, comércio, mineração, turismo, energias renováveis e sustentabilidade/ESG, além de conteúdos especiais voltados a áreas essenciais como saúde, educação, segurança, meio ambiente e ciência e tecnologia.

“A iniciativa integra a estratégia do Grupo A TARDE de ampliar e regionalizar conteúdos, de forma a contemplar interesses diversos de nossa audiência e ao mesmo tempo contribuir para alavancar atividades que desempenham papel significativo na economia dos municípios da Bahia, contribuindo com o seu desenvolvimento”, disse Mariana Carneiro, diretora de veículos impressos

“Tratamos também de temáticas como os avanços e desafios das prefeituras, transparência na gestão pública e desenvolvimento econômico e social da Bahia. Regiões como o Oeste, a Chapada Diamantina e o Litoral Norte ganharam edições especiais, assim como datas de expressão, como os 70 anos da Petrobras, o Dia da Indústria, os 77 anos do Sistema Comércio Bahia e festejos como o Carnaval, aniversário de Salvador, Dia da Mulher, Páscoa, Dia da Água, São João e o período de verão”, continua a diretora.

Tiago Décimo, diretor de Projetos Especiais, celebra os mais de 30 projetos de conteúdo multimídia realizados no último ano, como A TARDE Lab+, sua plataforma de produção de conteúdos para parceiros, e prospecta as próximas iniciativas do Grupo A TARDE, com novas editorias para produções sociais.

“No próximo dia 23, teremos as editorias A TARDE Bairros, no A TARDE, e Meu Bairro é Massa, no Massa!, em publicações que vão estar nos impressos, nos portais e nas redes sociais, inaugurando a fase de ‘jornalismo hiperlocal’ do grupo, tratando dos bairros, suas particularidades, seus personagens e suas demandas. Afinal, é nos bairros que a vida acontece”, complementa Tiago Décimo.

Cedoc

O Centro de Documentação A TARDE (Cedoc A TARDE) também vem ampliando suas atividades e a produção de conteúdos de memória, veiculados por meio de formatos diversos (texto, fotos, áudios e vídeos) e em várias plataformas.

Um passo importante foi a participação na 8ª Semana Nacional de Arquivos, promovida em junho deste ano pelo Arquivo Nacional e que reuniu instituições de vários estados brasileiros que têm a guarda de arquivos acessíveis ao público.

Criado em 1978, o Cedoc A TARDE possui coleções de edições do jornal, documentos variados, como recortes, fotografias e negativos sobre vários temas, além de peças que reconstituem a história da comunicação social na Bahia. O acervo é aberto a pesquisadoras e pesquisadores de instituições acadêmicas e a outros interessados em conteúdos jornalísticos.