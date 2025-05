ABAP-BA anuncia nova diretoria para o biênio 2025/2027

Da esquerda para direita, Paula Carvalho, Laura Passos e Michele Estevez - Foto: Divulgação | Instagram ABAP-BA

O Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário (ABAP-BA) anunciou a primeira mulher, nos últimos 25 anos, a ocupar a diretoria para o período de 2025 a 2027. A eleição marca um momento significativo para entidade, com a publicitária Laura Passos, da agência Engenhonovo, assumindo a presidência.

A diretoria conta ainda com Michele Estevez, da Propeg, e Paula Carvalho, da Morya, ambas como diretoras.

A nova gestão reforça o compromisso da ABAP Bahia com o fortalecimento da publicidade no estado, promovendo iniciativas que valorizem o mercado e impulsionem o setor.

O ABAP é uma entidade nacional que representa as agências de publicidade brasileiras e atua na defesa dos interesses do setor, promovendo boas práticas e o aprimoramento da atividade publicitária no país.