Abastecimento de água é retomado gradualmente em bairros de Salvador

O fornecimento de água começou a ser restabelecido, de forma progressiva, em diversos bairros de Salvador nesta quinta-feira, 23. A normalização ocorre após a conclusão de intervenções no sistema de abastecimento, incluindo manutenção eletromecânica e substituição de equipamentos. As medidas foram realizadas para assegurar o pleno funcionamento da rede.

De acordo com a Embasa, o processo de retomada do abastecimento exige tempo para reencher e pressurizar as tubulações, o que pode causar atrasos em imóveis localizados em áreas mais elevadas ou distantes dos reservatórios. A previsão é que o fornecimento esteja completamente normalizado em até 36 horas.

Enquanto isso, os moradores das regiões afetadas podem solicitar o envio de carros-pipa para atender à demanda emergencial. Os pedidos devem ser feitos por meio do Atendimento Virtual (atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br) ou pelo telefone 0800 0555 195.

Bairros em processo de regularização

Liberdade (parte)

Engomadeira

Jardim Inácio

Curuzu (parte)

Beiru/Tancredo Neves (parte)

Santa Mônica

Arenoso (parte)

Sussuarana

IAPI (parte)

Saboeiro (parte)

Nova Sussuarana

Pero Vaz (parte)

Narandiba (parte)

Novo Horizonte

Cabula (parte)

Barreiras (parte)

São Gonçalo (parte)

Arraial do Retiro

Resgate

Retiro (parte)

Pernambués

Calabetão (parte)

Saramandaia

Mata Escura (parte)