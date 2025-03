Abatedouro clandestino é fechado e 150 kg de carne são apreendidos na

Três indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil - Foto: Secom/Prefeitura Itabuna

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itabuna resultou na apreensão de aproximadamente 150 quilos de carne de origem clandestina na quinta-feira, 20. A ação ocorreu após uma denúncia anônima e foi confirmada pela prefeitura do município, localizado no sul da Bahia.

Os agentes flagraram três homens no momento em que desmembravam um animal na Rua Europa Unida, no bairro São Judas Tadeu. De acordo com o comandante da GCM, Inácio Pereira, os suspeitos alegaram que a vaca havia morrido após uma queda e que o proprietário do animal autorizou o aproveitamento da carne para doação. No entanto, por se tratar de um abate irregular, sem inspeção sanitária e condições adequadas de higiene, toda a carga foi apreendida.

A Vigilância Sanitária de Itabuna (VISA) determinou a incineração da carne devido à incerteza sobre a real causa da morte do animal e os riscos sanitários envolvidos. Os três indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.