Homem tenta sacar Bolsa Família com documento do irmão morto e é preso

Crime aconteceu no interior da Bahia - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante ao tentar sacar indevidamente o benefício do Bolsa Família, usando a identidade do irmão falecido. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21, em uma casa lotérica localizada na Praça Luiz Nogueira, no centro de Serrinha, município a 68 km de Feira de Santana.

De acordo com informações da TV Subaé, o irmão do suspeito faleceu em 2022. Desde então, ele vinha recebendo os pagamentos do programa social de forma irregular.

A fraude foi descoberta, e o homem foi conduzido à delegacia pela equipe da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Serrinha). Ele permanece preso e aguarda decisão da Justiça.