Influencer preso na Bahia faturava R$300 mil por mês divulgando jogos ilegais

Darley ostenta uma vida de luxo nas redes sociais - Foto: Reprodução Redes Sociais

Trezentos mil reias. Este era o valor que o influenciador digital Darley Filipe, 29 anos, movimentava, mensalmente, com a divulgação de plataformas de jogos de azar, como exemplo o 'Jogo do Tigrinho', em suas redes sociais. Segundo o delegado Giovani Rocha, chefe do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, no Ceará, o influencer baiano integrava uma organização criminosa que agia, há mais de dois anos, e arrecadava milhões com a prática ilegal. "Prejuízo é difícil de estimar porque eram muitas plataformas e o número de cadastros e do montante apostado variava. Mas, o lucro deles é milionário", afirmou Rocha.

Darley foi preso, na manhã da quinta-feira, 20, em casa, no bairro Papagaio, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, por agentes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/SERTÃO) de Feira de Santana, durante a Operação Gize, coordenada pela Polícia Civil do Ceará. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Janisson é ex-namorado de Darley e também está preso | Foto: Reprodução Redes Sociais

Além do feirense, seu ex-namorado, o também influenciador digital Janisson Moura, morador de Juazeiro do Norte, a influencer cearense Milena Peixoto e outras três pessoas foram detidas preventivamente. Os outros mandados de prisão expedidos pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foram cumpridos no Maranhão e em Minas Gerais. Segundo o delegado, as investigações foram iniciadas em maio do ano passado, mas o grupo já vinha intensificando as atividades desde 2023.

"As investigações tiveram início após informações de que uma influencer digital de Juazeiro do Norte utiliza seu Instagram para promover plataformas de cassinos on-line não autorizados no país. Posteriormente, foi identificado que a investigada [Milena Peixoto] e outros influenciadores realizaram uma viagem para Dubai com as despesas pagas pelos chefes de plataformas e, entre os influenciadores que viajaram, estavam Darley e seu ex-namorado, à época, chamado Janisson", explicou o delegado.

Viagem a Dubai foi o ponto inicial para investigação da Polícia Civil | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ainda conforme Giovani Rocha, além de fazer a divulgação de vários aplicativos de jogos ilegais, Darley costumava indicar aos donos das plataformas os nomes de blogueiros que poderiam participar do esquema. "Foram reunidos elementos de informação que comprovaram que Darley era um dos responsáveis por indicar blogueiros aos donos de plataforma, bem como era um dos influenciadores digitais que mais postava plataformas, chegando a postar mais de três plataformas diferentes por dia", revelou.

Em sua conta no Instagram, onde acumula mais 170 mil seguidores, Darley ostenta uma vida de luxo e posta registros de diversas viagens. Além da ida a Dubai, em agosto de 2024, ele tem imagens de vários outros passeios nacionais e internacionais. Na rede social tem fotografias dele em Paris, Tailândia e Maldivas.

Darley costuma postar nas redes sociais vários registros de viagens nacionais e internacionais | Foto: Reprodução Redes Sociais

Durante a Operação Gize, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos um veículo e alguns itens de luxo, entre estes, joias. Os influencers vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a economia popular. Eles seguem detidos à disposição da Justiça.

No Brasil, Fortune Tiger, popularmente conhecido como o Jogo do Tigrinho, é considerado ilegal. As disposições legais constam na Lei de Contravenções Penais - Decreto-Lei n.º 3.688/1941 -, que proíbe a exploração de jogos de azar, incluindo também a promoção e a divulgação deles.