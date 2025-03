Amigo íntimo de PM: saiba quem é o 2º preso por triplo homicídio

As vítimas foram identificadas como Giovanna Vitória Vilela de Melo, Jailma Barbosa da Silva e Henrique Silva Borges do Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Quem com porcos se mistura, farelo come". O famoso dito popular nunca fez tanto sentido como nesta quarta-feira, 20, dia em que, após semanas de buscas, foi preso o segundo suspeito de participar do triplo homicídio em Dias d'Ávila, ocorrido no dia 7 de março.

Segundo apuração feita pelo Portal A TARDE, o investigado foi identificado como Estevão Iury dos Santos, um jovem de 23 anos e amigo íntimo do policial militar Alisson Santiago dos Santos, também preso, no dia 13 de março, por suspeita de envolvimento no crime. Os dois teriam agido juntos na execução de duas mulheres e um homem na cidade.

"Eles são amigos íntimos e de longa data. Cometeram o crime juntos, fugiram juntos e o pouco que falou, deu a mesma versão do policial. São ativos um na vida do outro", disse uma fonte policial.

Estevão se apresentou na tarde desta quinta-feira na 25° Delegacia Territorial de Dias D'Ávila na presença do advogado e teve o mandado de prisão cumprido. O acusado, optou por permanecer em silêncio na maioria do tempo durante o interrogatório. Na sequência, foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.

Estevão e o PM Alisson são suspeitos de assassinarem duas mulheres a facadas e um homem a tiros na rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Imbassaí, em Dias D'Avila. As vítimas foram identificadas como Giovanna Vitória Vilela de Melo, de 18 anos, Jailma Barbosa da Silva, de 27 anos, e Henrique Silva Borges do Santos, de 32 anos.

Até o momento, não há informação da real motivação do crime, mas segundo a fonte policial - e conforme já apurado anteriormente pelo Portal A TARDE -existem duas linhas de investigações. "Já temos uma linha mais robusta na qual estamos caminhando. Mas não descartamos uma outra motivação também. Mais detalhes serão divulgados em breve". informou uma fonte policial.

De forma extraoficial, o Portal A TARDE apuou que a primeira possível motivação ocorre após o policial ter descoberto que sua namorada - uma das vítimas - estaria envolvida em uma orgia. Ao presenciar a cena, o PM teria cometido o crime junto com o amigo.

No entanto, essa não é a única possibilidade, já que existe uma outra linha de investigação, na qual aponta que o policial, na verdade, teria se desentendido com Henrique Silva, um dos mortos. Ao receber a informação que ele estaria na casa onde aconteceu o crime - que era, de fato, uma casa de orgia -, o policial teria ido junto com um comparsa tirar satisfação com o Henrique. Ao chegar no local, teria encontrado com todos na residência e teria decidido executar todo mundo.

Nenhuma das versões foi confirmada ainda pela Polícia Civil e as investigações seguem em andamento para elucidar a real motivação.