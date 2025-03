Marinha conclui operação para segurança aquaviária com 339 autuações

Operação Navegue Seguro 2024-2025 intensificou a fiscalização de embarcações na Bahia e Sergipe - Foto: Marinha do Brasil | Divulgação

A Marinha do Brasil encerrou, no dia 15 de março, a Operação Navegue Seguro 2024-2025, voltada à fiscalização do tráfego aquaviário e à segurança da navegação durante a alta temporada. As ações foram conduzidas pelo Comando do 2º Distrito Naval, que tem sob sua jurisdição os estados da Bahia e de Sergipe.

Durante o período da operação, de 20 de dezembro de 2024 a 15 de março de 2025, foram realizadas 21.051 abordagens, 1.553 notificações, 339 autuações e 139 apreensões de embarcações que descumpriram a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.537/97). Além disso, foram aplicados 2.213 testes de alcoolemia para coibir a condução de embarcações sob efeito de álcool.

Atuação na Bahia e Sergipe

Na Bahia, a Capitania dos Portos do estado (CPBA) e suas organizações militares subordinadas desempenharam um papel central na operação, com 14.100 abordagens, 1.215 notificações e 113 apreensões ao longo do litoral baiano.

No sul da Bahia, as fiscalizações foram intensificadas em áreas de grande fluxo turístico, como Porto Seguro, Arraial D'Ajuda, Camamu, Itacaré e Trancoso, com 3.556 abordagens, 148 notificações e 13 apreensões. No Rio São Francisco, que se estende por 900 km na Bahia, a Capitania Fluvial de Juazeiro e a Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa somaram 2.984 abordagens, 113 notificações e 12 apreensões.

Em Sergipe, a Capitania dos Portos do estado (CPSE) monitorou 163 km de litoral e 80 km de hidrovias, realizando 3.217 abordagens, 225 notificações e 14 apreensões.

Números por unidade