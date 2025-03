ABPEFA realiza I Caminhada Sobre Conscientização da Epilepsia

ABPEFA esteve na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê/Câmara de Vereadores

A Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia, Familiares e Amigos (ABPEFA) realiza neste domingo, 23 de março, a I Caminhada Sobre a

Conscientização da Epilepsia. A concentração está prevista a partir das 8h, no Farol da Barra e início da caminhada às 9h com destino até o Cristo.

Segundo a ABPEFA, espera-se que mais de 250 pessoas estejam presentes no ato que marca a luta pelos direitos da Pessoa com Epilepsia na capital baiana.

Na programação a ABPEFA reservou algumas camisas que, devido a rápida adesão da sociedade baiana se esgotaram. Por isso, a entidade pede que, aqueles que se solidarizam com a conscientização sobre a epilepsia vistam roxo e participe do ato que tem como objetivo principal a discussão via audiência pública da construção de políticas públicas para as pessoas com Epilepsia de Salvador e a criação da carteira municipal de identificação da pessoa com Epilepsia na capital baiana.

A Caminhada faz parte das ações do Purple Day em Salvador, ou Dia Roxo, que tem como propósito desmistificar a Epilepsia, combater o estigma e o bullying, fortalecer a autoestima e a autoconfiança das pessoas com epilepsia, além de promover a autonomia das Pessoas com Epilepsia.

A Epilepsia é uma doença neurológica crônica que se caracteriza por crises epilépticas ou convulsões que acontecem de forma recorrente. Estima-se que a Epilepsia afete 2% da população mundial, segundo aponta a OMS. A Epilepsia é enquadrada como deficiência oculta segundo a Lei 14.624/2023 mas as pessoas com epilepsia encontram dificuldades em ter seus direitos respeitados.

Convocação na Câmara de Salvador

Na sessão ordinária da última segunda-feira, 17, a presidente da Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia, Familiares e Amigos, Alessandra Conceição do Nascimento, fez uma convocação para uma caminhada na Tribuna Popular, da Câmara de Vereadores de Salvador. Na ocasião, ela relatou a necessidade do município de adotar políticas públicas para preservar os direitos das pessoas com epilepsia.

O Purple Day, também conhecido como Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, é um evento global comemorado 26 de março, que tem como proposta levar a conscientização à população mundial sobre a epilepsia, dissipar mitos e medos sobre a doença neurológica.