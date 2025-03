Mulher é presa após esfaquear e cortar cabelo de irmã gêmea

O caso é investigado pelas autoridades - Foto: Reprodução

Uma mulher de 60 anos foi detida após esfaquear a irmã gêmea na madrugada de quinta-feira, 20, em Itajaí (SC). O caso aconteceu após uma discussão familiar, onde a suspeita também cortou o cabelo da irmã.

Segundo a Polícia Militar, a mulher agrediu a irmã com uma faca e outros objetos. A vítima sofreu cortes na perna e lesões nos braços e, de acordo com os agentes, as agressões ocorreram em momentos distintos. Se não fosse pela intervenção da família, a agressão teria continuado.

A discussão teve início quando a vítima afirmou que não queria mais morar com a irmã.

De acordo com a polícia, a mulher foi presa quando os agentes chegaram e precisou ser algemada “devido à resistência”. Além disso, a agressora desacatou uma policial e fez ameaças.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia. O caso é investigado pelas autoridades.