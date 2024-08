Ação policial cumpre 27 mandados contra quadrilha de sequestradores

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Dez mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, Irecê, America Dourada, Morro do Chapéu, Camaçari, além de Valparaíso de Goiás (DF) e Sergipe foram cumpridos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira, 22. A ação visou um grupo criminoso envolvido em extorsão mediante sequestro no Oeste da Bahia.

As investigações tiveram início em Cotegipe no ano passado, após dois empresários serem sequestrados pelo grupo. Durante as negociações para a liberação das vítimas, a Polícia Civil localizou dois dos acusados em São Paulo, incluindo um líder da quadrilha, que foi condenado a 12 anos de prisão.

A investigação revelou que a maioria dos membros do grupo era oriunda da microrregião de Irecê, onde uma das vítimas foi mantida em cativeiro. Em Sergipe, foram encontrados materiais relacionados ao tráfico de drogas, armas e celulares. Em colaboração com a Coordenadoria de Polícia Especializada (COPE/SE), a polícia encontrou uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região de Irecê no povoado da Caueira, em Itaporanga da D'Ajuda.