Trapaça na Globo? Participante do Estrela da Casa é acusada de golpe

Estrela da Casa já tem polêmica com participante - Foto: Divulgação

O Estrela da Casa começou há pouco mais de uma semana e já tem causado polêmica. Desta vez, internautas estão acusando Nicole Louise de trapacer para conseguir uma importante vantagem dentro da disputa.

Um usuário da rede social X afirmou que a participante está comprando visualizações por meio de robôs para impulsionar a sua música da semana, que terá a chance de fazê-la "hitmaker" da semana.

Um dos prêmios do campeão do título no Estrela da Casa, cabe ressaltar, é a oportunidade de fazer uma apresentação especial e também a chance de assistir uma homenagem de fãs e familiares.

Para um internauta, houve um crescimento gigantesco de acessos à gravação da música "Melhor Sozinha", interpretada por Nicole Louise, levantando a suspeita.

No último final de semana, cabe ressaltar, Lucca foi o campeão com a regravação de "Cuida Bem Dela", que obteve mais de 80 mil visualizações, apenas no YouTube. Com menos tempo de divulgação, a música de Nicole ultrapassou o número de acesso do campeão da última semana.

“E fácil usar Bot para ver os vídeos. Impossível ela ter feito mais de 70 Mil numa madrugada. Apelaram”, declarou uma pessoa, na rede social. “Imagino que equipe da Nicole esteja investindo muito dinheiro. É o sonho dela. Faria o mesmo, mas fica injusto com os outros", comentou mais um.

A equipe de Nicole Louise se manifestou dizendo que repudia as acusações de fraude. "Essas acusações representam um ataque direto à integridade e aos esforços genuínos de Nicole Louise ao longo de sua participação", diz a nota dos ADMs dela, que reafirma o pedido aos fãs e o público que não comprem visualizações.



Veja o post: