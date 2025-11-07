ACB destaca potencial da Bahia como polo de tecnologia e sustentabilidade

Santiago Campo, a presidente da ACB Isabela Suarez e o vice-almirante da Marinha Gustavo Garriga - Foto: Ascom ACB | Divulgação

A realização daARAMUSS-2025 (Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation), entre 10 e 14 de novembro, na Base Naval de Aratu, movimenta o cenário tecnológico da Bahia ao reunir especialistas e instituições para apresentar avanços em sistemas autônomos, inteligência artificial e robótica voltados ao ambiente marítimo.

O evento inédito na Bahia, realizado pela Marinha do Brasil, foi apresentado com exclusividade para a Associação Comercial da Bahia (ACB), durante a plenária realizada na noite de ontem, 6.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia Marítima e Sistemas Não Tripulados

Representantes de seis países, 12 universidades do Brasil participam do evento náutico-científico com palestras, exposições e simulações na Base Naval de Aratu de tecnologias com embarcações não tripuladas.

“Isso pode parecer ficção científica e foi há uns 20, 30 anos. Hoje já é uma realidade. Nós já temos embarcações e drones aéreos que operam no mar com finalidades comerciais, fazendo entregas para navios e para a Ilha de Itaparica”, anuncia o vice-almirante Gustavo Garriga.

Na visão da presidente da ACB, eventos desse porte reforçam o potencial do estado em atrair iniciativas estratégicas e estimular conexões capazes de fortalecer a economia local.

“Certamente o maior evento de inovação e tecnologia marítima que acontecerá na Bahia. A ACB está de portas abertas para todos os eventos que debatam inovação e desenvolvimento. Em se tratando de economia do mar, há muita potencialidade que precisa ser percebida e valorizada. O trabalho que fez com que Salvador fosse premiada como uma cidade que mais descarboniza é exemplo disso. Está sendo reconhecido agora na COP30”, destaca Isabela Suarez, que embarca semana que vem para mediar uma das mesas do evento internacional realizado em Belém.

Base Naval de Aratu de portas abertas ao público

O encontro de apresentação da ARAMUSS-2025 aconteceu no Dia Nacional do Amigo da Marinha, a convite do presidente da Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR) e diretor da ACB, Santiago Campo.

“Para nós é uma honra o convite da ACB, que nos abriu as portas. No dia 11, a Base Naval de Aratu estará também de portas abertas para quem tiver curiosidade de participar de palestras, ver exposição estática e demonstrações operacionais, além de fazer negócios”, convida Garriga.

O debate sobre tecnologias aplicadas ao mar, segurança das rotas marítimas e proteção de recursos naturais dialoga diretamente com temas estruturantes para o desenvolvimento sustentável da Bahia, especialmente em um momento em que a chamada 'economia azul' ganha destaque no país.

A introdução de soluções não tripuladas, aliada a pesquisas e testes que acontecem em Salvador, amplia as possibilidades de inovação e abre espaço para novos negócios.

Nesse contexto, a ACB se coloca como ponte entre diferentes setores, mantendo-se aberta a iniciativas que fomentem a troca de conhecimento, aproximem instituições e ampliem oportunidades para empresas e pesquisadores. A entidade destaca que a chegada de eventos técnico-científicos à capital fortalece o ambiente de inovação e contribui para posicionar a Bahia como referência em tecnologias sustentáveis.