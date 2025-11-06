Drones submarinos fazem exibição inédita na Baía de Todos-os-Santos

Vice-almirante da Marinha, Gustavo Garriga, apresentou detalhes do ARAMUSS 2025 para membros da ACB. - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Entre os dias 10 e 14 de setembro, a Baía de Todos-os-Santos se transformará no palco de um evento inédito. Pela primeira vez, a maior baía do Brasil servirá de cenário para a apresentação de drones marítimos e outros veículos autônomos de última geração.

Toda essa tecnologia poderá ser vista de perto na primeira edição da ARAMUSS 2025 (Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation). Realizado pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, o evento reunirá instituições acadêmicas e representantes da indústria nacional e internacional para apresentar e testar tecnologias voltadas à operação de sistemas autônomos embarcados em navios da Marinha.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta quinta-feira, 6, o vice-almirante da Marinha, Gustavo Calero Garriga Pires, apresentou os detalhes da iniciativa para os membros da Associação Comercial da Bahia (ACB). Ele explicou que as apresentações serão realizadas na Base Naval de Aratu com simulações dos mais diversos tipos de veículos.

“Traremos para Salvador os chamados sistemas marítimos não tripulados. O que é isso? São lanchas e drones submarinos e aéreos que operam no mar - todos não tripulados. Isso pode parecer ficção científica e foi há uns 30 anos, mas hoje já é uma realidade. Nós já temos embarcações e lanchas trabalhando para empresas brasileiras não tripuladas, já temos transporte de encomendas, por exemplo, com drones aéreos aqui na Baía de Todos-os-Santos. A gente tem, obviamente, o nosso interesse enquanto Força Armada voltada para o mar, em sempre promover o emprego dual dessas tecnologias”, detalhou o oficial da Marinha.

Ainda segundo o vice-almirante, a feira contará com a participação de 12 universidades do Brasil inteiro, equipes de 18 estados e representantes de seis países nesta edição - que, ele espera, será a primeira de muitas.

Já que a gente tem esse colosso chamado Baía de Todos-os-Santos à nossa disposição, a ideia é fazer esse evento, se depender da Marinha, todo ano aqui Gustavo Calero Garriga Pires, vice-almirante da Marinha

A presidente da ACB, Isabela Suarez, celebrou o fato de o estado ter sido escolhido como palco das apresentações e também destacou o potencial econômico da baía.

“Certamente o maior evento de inovação e tecnologia marítima que acontecerá na Bahia. A ACB está de portas abertas para todos os eventos que debatam inovação e desenvolvimento. Em se tratando de economia do mar, há muita potencialidade que precisa ser percebida e valorizada. O trabalho que levou Salvador a ser premiada como a cidade que mais descarboniza é exemplo disso”, afirmou Isabela.

Vista aérea da Base Naval de Aratu, sede da ARAMUSS 2025. | Foto: Divulgação / Marinha

Atrações

Uma das principais motivações do ARAMUSS 2025 é a Guerra de Minas. Os participantes terão a oportunidade de acompanhar de perto demonstrações de drones especializados em detecção e desativação de minas navais, além de conhecer as últimas tendências em tecnologia militar.

Palestrantes confirmados na ARAMUSS 2025. | Foto: Divulgação

Além da guerra de minas, o evento oferece uma série de outras atividades que visam estimular a troca de conhecimento e experiências entre os participantes. O ciclo de palestras com especialistas renomados no setor será realizado ao longo do evento, abordando temas como legislação, segurança, uso civil de drones e muito mais.

Destaques da Programação:

11/11 – Exposição de projetos, demonstrações de veículos não tripulados (marítimos e aéreos) e workshop com palestras abertas ao público, nas instalações do SSN-2 e da BNA.

12 e 13/11 – Simulações embarcadas exclusivas para expositores e convidados.

Para participar, as inscrições e a compra de ingressos devem ser feitas exclusivamente por meio da plataforma da Even3.