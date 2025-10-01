Delivery pelo céu: drones do iFood fazem entregas rápidas no Nordeste

Ifood faz entregas por drones - Foto: Divulgação Ifood

Já pensou em receber seus pedidos do iFood por drone? Pois é! Essa cena futurista já é uma realidade nos céus do Nordeste. Na cidade de Aracaju, em Sergipe, a plataforma está retomando e expandindo sua operação de entregas aéreas em parceria com a Speedbird Aero.

A rota pioneira, que cruza o rio Sergipe em poucos minutos, entra em uma nova fase após conquistar a primeira autorização permanente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para voos sobre áreas com circulação de pessoas. A permissão do órgão é um marco inédito no Brasil e na América Latina.

A parceria com a brasileira Speedbird Aero ganha novo impulso com uma aeronave mais robusta, capaz de transportar até 5 quilos de carga, um salto em relação ao limite anterior de 3 kg. A rota parte do Shopping RioMar, em Aracaju, e sobrevoa o rio Sergipe até Barra dos Coqueiros, cruzando em segundos um trajeto que, por terra, levaria quase uma hora.

Pelo céu, o drone cumpre menos de quatro quilômetros em minutos. Pelo solo, os entregadores enfrentariam 36 quilômetros de trânsito urbano, um desafio que limita o número de entregas em horários de pico. Com o novo formato, o drone faz o transporte aéreo até um ponto de entrega seguro, e o entregador assume a chamada “última milha”, garantindo que o pedido chegue quentinho e dentro do prazo ao consumidor final.

“O iFood é multimodal: combina bicicletas, motos, carros, barcos, robôs e agora também drones para conectar um ecossistema complexo de entregas com precisão. O drone entra para resolver trechos que não fariam sentido para o entregador, que continua sendo alocado em rotas mais produtivas”, Rodolfo Klautau, diretor de Logística do iFood.

A operação, que funcionará todos os dias, por 10 horas diárias, terá capacidade para até 280 entregas diárias, uma expansão significativa desde seu início como projeto-piloto em 2021. A rota sergipana, agora consolidada, reforça a estratégia do iFood de superar obstáculos geográficos e urbanos com um verdadeiro ecossistema logístico multimodal.

Um marco para o Brasil e na América Latina

A Speedbird Aero segue como a única empresa no Brasil com dois modelos de drones certificados pela ANAC para realizar operações BVLOS - sigla em inglês para voos “além da linha de visada do operador”. Esse tipo de operação é essencial para entregas de longa distância e representa um avanço significativo na logística aérea. Cada drone é operado remotamente a partir de um centro de controle em Franca (SP) e pode resistir a ventos de até 55 km/h e chuvas leves.

As certificações, que também autorizam voos noturnos, são marcos inéditos no país e resultado de um rigoroso processo regulatório que durou de 12 a 24 meses, com aprovação tanto da ANAC quanto do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão responsável pelo controle do espaço aéreo.

"Essa conquista demonstra que a inovação feita no Brasil tem maturidade para transformar realidades urbanas, encurtando distâncias e criando soluções logísticas sustentáveis”, afirma Manoel Coelho, CEO da Speedbird Aero.

Como funciona o drone do iFood?

Capacidade: até 5 kg (nesta retomada, apenas pedidos de comida).

Velocidade: 50 km/h.

Altitude: até 60 metros (equivalente a um prédio de 20 andares).

Segurança: equipado com GPS para navegação e paraquedas em caso de emergência.

Operação: comandado por um centro de controle da Speedbird Aero em Franca (SP).

Frota: dois drones disponíveis para o trajeto, que podem ser acionados ao mesmo tempo, conforme a demanda.

Resistência: suporta ventos de até 55 km/h e chuva leve (5 mm por hora).