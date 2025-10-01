Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Fim da reeleição? Wagner defende mandato presidencial de cinco anos

Senador propõe reforma política que acaba com reeleição e unifica todas as eleições no país

Flávia Requião

Por Flávia Requião

01/10/2025 - 18:00 h
Wagner argumenta que o modelo atual mantém o país em clima permanente de disputa eleitoral
O senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu, nesta quarta-feira, 1º, uma reforma política que acabe com a reeleição no Brasil. O petista afirmou ser favorável a mandatos de cinco anos, sem possibilidade de reeleição, com unificação de todas as eleições no país.

“Para mim, tem que ser cinco anos. Sem reeleição, com coincidência total. [...] Eu acho que a gente ficaria livre da reeleição que não fez bem ao Brasil e a gente ficaria livre dessa loucura de sair de uma eleição [e já começar a pensar na seguinte]”, disse o parlamentar, em entrevista ao Globo News.

Wagner argumenta que o modelo atual mantém o país em clima permanente de disputa eleitoral. “Você conhece outra conversa entre políticos que não seja eleição 2026? Ninguém aguenta, o país não aguenta viver, por que a gente está vivendo de eleição em eleição”, criticou.

Renovação de lideranças

O senador lembrou que, em 2022, abriu mão de disputar novamente o governo da Bahia para favorecer a renovação política, o que resultou na eleição de Jerônimo Rodrigues (PT). “Me arrisquei, nos arriscamos aqui na Bahia, mas deu certo. Elegemos uma liderança nova e eu continuo no Senado”, afirmou.

