ACB lança Câmara de Saúde e inova com projeto que une setor ao turismo

A Associação Comercial da Bahia (ACB) lançou, na noite desta quarta-feira, 30, a Câmara de Saúde da ACB, durante a plenária realizada no Hospital Casa de Retiro São Francisco, em Salvador.

Durante o encontro, também foi lançado o projeto Turismo de Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

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O que será a Câmara de Saúde da ACB?

A câmara tem como principal objetivo estabelecer o diálogo entre os atores envolvidos no setor de saúde da Bahia, construindo uma ponte entre o privado e o poder público.

Em entrevista ao portal A TARDE, a presidente da ACB, Isabela Suarez, explicou como funcionará a Câmara de Saúde.

“Mais uma entrega importante realizada pela Associação Comercial da Bahia, que cumpre a sua agenda. É importante dizer que a gente funciona de forma descentralizada, então nós lançamos algumas câmaras este ano, e a câmara de saúde como setor fundamental da nossa economia não poderia deixar de existir, uma vez que existe a vice-presidência designada especificamente a esse setor”, pontuou Isabela Suarez.

A empresária também afirmou enxergar a agenda como “oportunidade” para detalhar a iniciativa em um ambiente fora das discussões da sede da ACB, hoje em reforma.

“Uma oportunidade para a gente contar um pouco desse projeto de itinerância das nossas reuniões plenárias que nós temos desenvolvido desde que o nosso palácio entrou em reforma, uma maneira de aproximar cada vez mais os associados da nossa casa, promover a articulação e movimentar e alimentar a nossa rede de interessados”, defendeu.

Pilares da Câmara de Saúde da ACB

A Câmara tem quatro frentes de enfrentamento dos chamados gargalos da saúde na Bahia, baseadas nos seguintes pilares:

Acesso;

Sustentabilidade;

Integração;

Inovação.

“A Câmara de Saúde e a Associação Comercial da Bahia, ela é a casa do empresariado baiano, e a gente tinha a iniciativa do Núcleo de Saúde inicialmente, que era um núcleo que tinha algumas pequenas ações de prevenção, foi o embrião da Câmara”, pontuou Agnaluce Moreira, coordenadora da Câmara de Saúde, em entrevista ao portal A TARDE.

Bahia Turismo de Saúde

Ainda durante a agenda, a ACB e a Secretaria Estadual de Saúde iniciaram o primeiro trabalho em parceria da Câmara: o Bahia Turismo de Saúde.

Durante o encontro, também foi lançado o projeto Turismo de Saúde - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O projeto pioneiro tem como objetivo estruturar o turismo de saúde na Bahia, com o fomento do setor e a realização de ações na área, envolvendo instituições de saúde e parceiros da hotelaria e mobilidade.

Presente no evento, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destacou a iniciativa, trazendo os detalhes do projeto.

“Nós, com a Associação Comercial, unindo estes produtos, vamos estruturar e tornar a Bahia um destino de saúde também, o turismo de saúde, mais um segmento turístico que nós vamos trabalhar, que vai incrementar o fluxo turístico do Estado e com reflexos na gestão”, pontuou o secretário.

Maurício também citou o cenário positivo dentro do turismo, somado ao potencial em infraestrutura hospitalar da Bahia.

“A Bahia, que tem uma excelente infraestrutura turística instalada, seja os nossos aeroportos internacionais, a nossa conectividade aérea internacional, nacional, dos bancos de conexões, além da nossa infraestrutura de hospedagem nas mais diversas regiões, bem como a nossa infraestrutura também de receptivo. Isso somado a uma infraestrutura hospitalar, hoje instalada na Bahia, com hospitais, com reconhecimentos internacionais e nacionais nas mais diversas especialidades, uma rede extensa também de laboratórios devidamente qualificados”, pontuou.