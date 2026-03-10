Acesso a cartão-postal da Chapada Diamantina fica mais caro a partir de abril

Morro do Pai Inácio - Foto: Adriano Kirihara/Divulgação

A visita a um dos pontos turísticos mais famosos da Chapada Diamantina vai ficar mais cara a partir do próximo mês. A Prefeitura de Palmeiras anunciou o reajuste na taxa de acesso ao Morro do Pai Inácio, um dos cartões-postais mais visitados da região.

Segundo comunicado divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAP), a partir de 6 de abril de 2026 o valor da visitação será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mudança também vale para outro atrativo turístico do município: o Parque Natural Municipal do Riachinho.

O reajuste segue o que determina o Decreto Municipal nº 56/26, além da Lei Municipal nº 939/25, que regulamentam as taxas cobradas nos parques naturais da cidade localizada na Chapada Diamantina.

Debate entre visitantes

O aumento da taxa gerou repercussão nas redes sociais entre turistas e moradores da região. Nos comentários das publicações oficiais, parte dos visitantes afirmou concordar com a cobrança, desde que os recursos arrecadados sejam revertidos em melhorias na infraestrutura e na preservação ambiental dos atrativos.

Entre as principais críticas citadas por frequentadores estão falta de sinalização adequada nas trilhas, ausência de monitores ambientais e problemas em estruturas básicas, como banheiros e organização do fluxo de visitantes.

O Morro do Pai Inácio é considerado um dos mirantes mais famosos da Chapada Diamantina e recebe turistas de diversas partes do Brasil e do exterior, especialmente para acompanhar o pôr do sol no topo do morro, acessado por uma trilha curta e escadarias.