Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Acesso a cartão-postal da Chapada Diamantina fica mais caro a partir de abril

Novo preço para visitação em parques naturais do município começa a valer no próximo mês

Luan Julião

Por Luan Julião

10/03/2026 - 15:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Morro do Pai Inácio
Morro do Pai Inácio -

A visita a um dos pontos turísticos mais famosos da Chapada Diamantina vai ficar mais cara a partir do próximo mês. A Prefeitura de Palmeiras anunciou o reajuste na taxa de acesso ao Morro do Pai Inácio, um dos cartões-postais mais visitados da região.

Segundo comunicado divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAP), a partir de 6 de abril de 2026 o valor da visitação será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mudança também vale para outro atrativo turístico do município: o Parque Natural Municipal do Riachinho.

O reajuste segue o que determina o Decreto Municipal nº 56/26, além da Lei Municipal nº 939/25, que regulamentam as taxas cobradas nos parques naturais da cidade localizada na Chapada Diamantina.

Debate entre visitantes

O aumento da taxa gerou repercussão nas redes sociais entre turistas e moradores da região. Nos comentários das publicações oficiais, parte dos visitantes afirmou concordar com a cobrança, desde que os recursos arrecadados sejam revertidos em melhorias na infraestrutura e na preservação ambiental dos atrativos.

Leia Também:

Prefeitura lança edital de hospital de R$ 260 milhões em Feira
Ambulâncias: Jerônimo Rodrigues fortalece saúde em Santaluz
Policiais envolvidos em mortes terão apoio psicológico obrigatório

Entre as principais críticas citadas por frequentadores estão falta de sinalização adequada nas trilhas, ausência de monitores ambientais e problemas em estruturas básicas, como banheiros e organização do fluxo de visitantes.

O Morro do Pai Inácio é considerado um dos mirantes mais famosos da Chapada Diamantina e recebe turistas de diversas partes do Brasil e do exterior, especialmente para acompanhar o pôr do sol no topo do morro, acessado por uma trilha curta e escadarias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia chapada diamantina Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Morro do Pai Inácio
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Morro do Pai Inácio
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Morro do Pai Inácio
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Morro do Pai Inácio
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x