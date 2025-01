Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Vitória da Conquista

Acidente aconteceu na noite de terça-feira, 24 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma caminhonete na noite de terça-feira, 24. O acidente aconteceu na BR-116, no trecho da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os veículos pegaram fogo após a batida e as vítimas foram carbonizadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete seguia para Vitória da Conquista e o carro estava no sentido Cândido Sales. O carro invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com a caminhonete. Os ocupantes do carro ficaram carbonizados e os da caminhonete tiveram lesões leves.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a perícia do local e a remoção dos corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas, nem do sepultamento.