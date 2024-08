Acidente envolvendo três carretas deixa homem ferido em Barreiras

Acidente envolvendo 3 carretas na BR 460, em barreiras BA - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo três carretas ocorreu na zona rural de Barreiras na noite deste sábado, 27, na BA/460, no KM 19, próximo à Fazenda Orquídeas, a cerca de 53 km de Luis Eduardo Magalhães.

Segundo informações, uma carreta bitrem carregada com milho estava seguindo pela BA/460 em direção à BR/242 quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou às margens da rodovia. Pouco depois, uma segunda carreta rodo caçamba, também carregada com milho, parou na via para ajudar o motorista da carreta tombada. Nesse momento, uma terceira carreta carregada com soja não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira da rodo caçamba, causando um forte impacto que fez com que o veículo pegasse fogo.

| Foto: Divulgação

O motorista da rodo caçamba conseguiu agir rapidamente, saindo a tempo, apesar de ter sofrido queimaduras. O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao motorista, de 41 anos, que foi levado para a UPA.

O Corpo de Bombeiros Militar (2ª CIA/17º BBM) chegou ao local e apagou as chamas que atingiram a carreta e o vagão. A Polícia Rodoviária Estadual também foi chamada para registrar a ocorrência e sinalizar a rodovia, que ficou completamente interditada em ambos os sentidos.