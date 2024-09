Acidente grave entre micro-ônibus e coletivo deixa feridos em zona turística

Militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estão investigando as circunstâncias do acidente e realizando buscas pelo motorista do ônibus, que segue desaparecido - Foto: Reprodução

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus deixou várias pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 17, na BA-099, também conhecida como Linha Verde, no trecho entre o Jardim Imbassaí e a primeira entrada da comunidade do Diogo, no litoral de Mata de São João.

O micro-ônibus, que realizava a linha Sede de Mata de São João / Porto de Sauipe (Entre Rios) seguia em direção a Porto de Sauípe, quando um ônibus da RCR, que presta serviços a um resort, invadiu a contramão, causando o acidente.

Na tentativa de evitar a colisão, o motorista do microônibus subiu o meio-fio, mas, ao retornar para a pista, acabou colidindo com o ônibus. Com o impacto, o microônibus tombou, deixando várias pessoas feridas.

Informações preliminares indicam que entre as vítimas, está uma técnica de Enfermagem; Crianças também estão entre os feridos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro.



Testemunhas relataram que o motorista do ônibus da RCR desceu do veículo logo após o acidente, mas fugiu do local com o veículo. O condutor abandonou o ônibus próximo ao Jardim Imbassaí e desapareceu.

Militares da Polícia Rodoviário Estadual (PRE) estão investigando as circunstâncias do acidente e realizando buscas pelo motorista do ônibus, que segue desaparecido.

Não há informações ainda se alguma vítima veio a óbito.