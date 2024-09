Jovem morre em acidente entre motocicletas no extremo sul da Bahia

A colisão ocorreu por volta das 19h30 no bairro Universitário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite de segunda-feira, 16, um jovem de 25 anos, identificado como Gustavo de Souza Santos, morreu em um acidente de motocicleta em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

A colisão ocorreu por volta das 19h30 no bairro Universitário. Gustavo bateu com a cabeça no meio-fio após a moto que pilotava colidir com uma motocicleta que estava parada na contramão, aguardando para entrar na garagem de uma residência.

A mulher de 32 anos que estava na moto parada foi levada ao Hospital Costa das Baleias em estado grave, mas seu estado é estável e sem risco de morte. A Polícia Civil está investigando o acidente, analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas. Não há informações sobre o velório e sepultamento de Gustavo.