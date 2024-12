Acidentes em estradas baianas deixam dois mortos e mais de dez feridos

Ambos acidentes envolveram colisão frontal - Foto: Divulgação / CBMA

Na tarde deste sábado, 23, um carro colidiu com uma van e deixou um morto e nove feridos na BA-001, em Porto Seguro, próximo ao trevo de acesso a Arraial d’Ajuda e Trancoso. De acordo com informações do Radar News, o acidente ocorreu quando os veículos seguiam em direções opostas.

O motorista do carro, um Jeep Compass, com placas de táxi, estava sozinho e foi identificado como Leonardo Sena Vasconcelos, 22. Ele morreu no local devido ao impacto, que destruiu o veículo por completo.

A van, que transportava turistas de Minas Gerais, teve nove passageiros feridos. Algumas vítimas ficaram presas nas ferragens, mas foram resgatadas pelo corpo de Bombeiros e equipes do SAMU.

Entre os feridos, o motorista da van, Valdinei Santos do Carmo, de 52 anos, sofreu fratura na perna. Uma mulher de 45 anos também teve fratura na perna, enquanto uma adolescente de 15 anos sofreu traumatismo craniano e uma criança de dois anos apresentou contusão na cabeça. Os demais passageiros tiveram escoriações leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu sob forte chuva, devido ao acúmulo de água na pista. A suspeita é que o Jeep tenha aquaplanado, perdido o controle e colidido com a van. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente.

Outro acidente, uma colisão frontal, também resultou em uma morte e três feridos na manhã deste último domingo, 24, na rodovia BR-242, no município de Barreiras, no Oeste da Bahia.

Leia também:

>> Ônibus capota e deixa dezenas de mortos e feridos

O acidente envolveu dois veículos, um Fiat Siena e um Ford Fiesta. De acordo com o Blog do Braga, o Fiat Siena seguia em direção a Luís Eduardo Magalhães, quando colidiu frontalmente com o Ford Fiesta, que estava no sentido oposto, em direção a Barreiras.

O impacto da colisão foi tão forte que o motorista do Fiesta, identificado como Gilson Alves de Araújo, de 64 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local.

Até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), profissionais de saúde que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros às vítimas. Dentre elas, três pessoas do Fiat Siena foram encaminhadas à UPA de Luís Eduardo Magalhães com lesões na cabeça e fraturas nas pernas.

O Corpo de Bombeiros Militar (2ªCIA/17ºBBM) retirou o corpo de Gilson Alves das ferragens, e após o resgate limpou a pista para liberar o tráfego. A neblina no trecho também dificultou a visibilidade no momento do acidente.

A Superintendência de Trânsito de Barreiras (SUTRANS) organizou o fluxo de veículos na rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local, onde realizou a perícia e removeu o corpo da vítima para o DPT de Barreiras, onde será submetido a exame de necropsia. O caso segue sendo investigado pela PRF.