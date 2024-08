Acusado de matar cabeleireira é condenado a 19 anos de prisão

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem acusado de assassinar a ex-esposa, identificada como Luana Brito, em Itabuna, sul da Bahia, em 2023, foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão. O veredicto foi anunciado após julgamento que durou aproximadamente 10h, no Fórum Ruy Barbosa, na terça-feira, 13.

Luana foi morta a tiros no dia 29 de junho. O réu, Lucas Cruz, fugiu do local do crime e se entregou à delegacia de Itabuna apenas 15 dias depois, em 13 de julho.

Durante a confissão, Lucas Cruz revelou que o crime foi motivado pela sua insatisfação com um novo relacionamento da vítima. Luana Brito e Cruz foram casados por 10 anos e estavam separados há aproximadamente 11 meses, quando ocorreu o assassinato. O casal tinha dois filhos juntos.



No dia do crime, Luana Brito foi até a residência de Lucas Cruz para pedir que ele deixasse de persegui-la. Durante a visita, a vítima enfatizou que estava em um novo relacionamento e solicitou que Cruz não a incomodasse mais. O homem então efetuou os disparos que mataram Luana.