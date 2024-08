Deputado apresenta projeto para proibir posicionamento político do STF

Declaração surge após caso do ministro Alexandre de Moraes vir à tona - Foto: Assessoria deputado federal Capitão Alden

O deputado federal Capitão Alden (PL)afirmou nesta quarta-feira, 14, que os recentes escândalos envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acende a necessidade da retomada das discussões sobre o projeto de lei nº 302/2023, de sua autoria, que trata sobre a proibição do posicionamento político-ideológico de ministros do STF.

O magistrado, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, usou o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para auxiliar nas justificativas de decisões feitas por Moraes contra a tropa de choque bolsonarista no inquérito sobre a divulgação de notícias falsas.

Leia também

>> Saiba tudo sobre o "escândalo" no TSE para investigar bolsonaristas

>> Moraes se pronuncia após polêmica com requisições do TSE

Em vista disso, a proposição apresentada pelo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende alterar a Lei nº 1.079, de 1950 – Lei dos Crimes de Responsabilidade, para proibir o posicionamento político-ideológico dos ministros do STF, e estabelece nova hipótese de crime de responsabilidade.

Para justificar a proposta, protocolada ainda no início do seu mandato na Casa, tem vista a harmonia entres os Poderes e evitar eventuais conflitos comunicacionais.

“Entendo que instituições que lidam com questões técnicas devam evitar misturar, eventualmente, valores político-ideológicos no âmbito do exercer de suas funções”, comenta Alden.