“Bolsonaro ficará mais forte”, dispara Capitão Alden após áudios com Ramagem

Capitão Alden é aliado de Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação I Câmara dos Deputados

Membro da bancada bolsonarista na Câmara, o deputado federal Capitão Alden (PL) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a divulgação do áudio de uma reunião com o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

Em conversa com o Portal A TARDE, Alden afirmou que Bolsonaro tem sido alvo de perseguição para arranhar sua imagem. O parlamentar ainda disse que o ex-presidente saíra “ainda mais forte” do novo episódio envolvendo seu nome.

“Nunca vi uma figura pública tão atacada como Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez tentam manchar a imagem dele com uma acusação que tenho certeza que ele provará sua inocência”, iniciou Alden, que continuou.

“Neste recente caso, Bolsonaro reforçou que respeita o devido processo legal e seguiu dentro das quatro linhas da Constituição. A perseguição contra Bolsonaro é grande, mas assim como ficou claro que ele nunca teve nenhum envolvimento na morte de Marielle, para tristeza da esquerda que vivia o acusando. O nosso ex-presidente vai passar por essa situação e ficará ainda mais forte”, disparou o deputado.

Bolsonaro cumprimenta Ramagem durante posse do cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O áudio encontrado pela Polícia Federal foi gravado em uma reunião entre Bolsonaro, na época presidente da República, e Ramagem, que era chefe do órgão, em 2020.



Segundo a Polícia Federal, o encontro tinha como objetivo a criação de uma estratégia para barrar as investigações sobre um possível esquema de rachadinha dentro do gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro (PL), quando ainda era deputado federal.

Após a divulgação do material, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu proibir qualquer contato entre Ramagem e Bolsonaro.