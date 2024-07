Após áudio, Moraes proíbe contato entre Ramagem e Bolsonaro

Ramagem e Bolsonaro não poderão mais manter contato - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), está proibido de manter qualquer contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão desta terça-feira, 16, é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proibição acontece no âmbito da investigação sobre a chamada 'Abin paralela', esquema que teria sido criado no governo Bolsonaro para monitorar adversários políticos do então presidente da República.

Antes da notificação, Ramagem e Bolsonaro tinham um ato em conjunto marcado para a próxima quinta, 18, no Rio de Janeiro. O deputado é pré-candidato a prefeito da cidade pelo PL.

A pré-candidatura de Ramagem está sob risco após a divulgação de um áudio em que ele e o então presidente Bolsonaro conversam sobre uma solução para barrar a investigação do suposto esquema de rachadinha praticado dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL), na época em que ainda era deputado estadual.