Bolsonaro se encontrou com Ramagem no dia que STF liberou áudio

O presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) estiveram juntos na segunda-feira, 15, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo da gravação em que ambos discutiam uma blindagem aosenador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas investigações das rachadinhas.

No encontro, o ex-presidente gravou um vídeo declarando apoio à pré-candidatura de Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) esteve no gabinete de Bolsonaro, em Brasília.

Na gravação, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o ex-mandatário convoca seus apoiadores cariocas a engajarem na campanha de Ramagem, que cumprirá a agenda no estado na quinta-feira, 18, e na sexta, 19.

Na noite de segunda, Ramagem também publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a gravação obtida pela Polícia Federal (PF) era de conhecimento do então presidente Jair Bolsonaro (PL).